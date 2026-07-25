Zaglavio most na Lošinju: Nastao krkljanac, u pomoć priskočili vatrogasci

Most na Privlaci pokvario se prilikom zatvaranja pa su sve službe izašle na teren kako bi otklonile kvar. Vozači su pozvani da izbjegavaju to područje uslijed velikog prometnog zastoja koji nastao, dok su turisti i domaći stanovnici zamoljeni za strpljenje.

Kvar je otklonjen, a o svemu je na društvenim mrežama izvijestila i gradonačelnica Malog Lošnja, Ana Kućić.

"Most na Privlaci trenutno je u kvaru prilikom zatvaranja. Sve nadležne službe su na terenu i čine sve kako bi se promet što prije ponovno uspostavio. Zbog kvara je nastao veliki prometni zastoj, molimo vozače da, ako nije nužno, ne kreću prema ovom dijelu grada do normalizacije prometa. Hvala svima na strpljenju i razumijevanju", napisala je Kučić.

Kvar popravljen

Po popravku kvara, oko 11 sati, gradonačelnica se ponovno oglasila te zahvalila službama koje su sudjelovale na otklanjanju kvara.

"Velika zahvala našem škveru i njegovim djelatnicima te JVP-u koji su odmah priskočili u pomoć. Svojim znanjem, iskustvom i angažmanom omogućili su zatvaranje mosta na Privlaci i ponovno uspostavljanje prometa. Još jednom su pokazali koliko našem gradu znači imati ljude na koje se možemo osloniti kad je najvažnije. Hvala škveranima i JVP-u na brzoj i nesebičnoj pomoći, a hvala i svima koji su strpljivo čekali u prometu", poručila je gradonačelnica.