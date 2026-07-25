Zatvoreni Sveti Rok i još dva tunela, prekinut promet i na cesti kod Slunja
Vozačima se savjetuje prilagodba brzine i održavanje razmaka
Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje, javlja HAK. Vozačima se savjetuje prilagodba brzine i održavanje razmaka.
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
Kolona pred naplatama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba duga je oko jedan kilometar. U smjeru mora nema dužih čekanja.
Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje.
Između Gospića i Zadra u oba smjera na nekoliko dionica vozi se usporeno uz povremene zastoje.
Završen je očevid prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Zagreba, ali se još vozi u koloni od oko 4 kilometra.
Iz sigurnosnih razloga privremeno je prekinut promet u tunelima Sveti Rok, Ledenik i Bristovac u smjeru Zagreba.
Pred tunelima Sveti Rok i Bristovac u smjeru Zagreba kolone su oko 2 kilometra, a pred tunelom Čelinka oko 1 kilometar.
A2 Zagreb-Macelj
Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 kilometara i proteže se u Sloveniju.
A3 Bregana-Lipovac
Pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona teretnih i osobnih vozila je oko 3 kilometra.
A7 Rupa-Rijeka-Šmrika
Između čvorova Rijek zapad i Orehovica u smjeru Križišća vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje.
između čvorova Kraljevica i Šmrika u smjeru Krka također se vozi u koloni u pokretu uz povremene zastoje - preporuča se izlaz na čvoru Križišće za vozače čije je odredište Crikvenica/Novi Vinodolski.
Istarski ipsilon (A8/A9)
Prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija u smjeru Slovenije kolona je oko 3 kilometra.
Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 2 kilometra.
Pred tunelom Učka u smjeru Rijeke kolona je oko 1 kilometar.
Državna cesta DC1 Zagreb-Karlovac-Split
Zbog prometne nesreće prekinut je promet na dionici Karlovac-Slunj u mjestu Blagaj.
Povremena usporavanja prometa na dionicama Zagreb-Karlovac i Gračac-Knin u zoni radova kod Otrića.
Jadranska magistrala (DC8)
Usporeno se vozi na prilazima turističkim središtima, osobito kod Jadranova, Novog Vinodolskog, Stobreča, Omiša, Makarske te Čibače.
U tunelu Supava na Pelješcu vozi se jednim trakom naizmjence zbog vozila u kvaru.
Krčki most (DC102)
U smjeru otoka Krka kolona je od rotora Šmrika do Omišlja.
U smjeru kopna kolona je od Njivica.