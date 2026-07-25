Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje, javlja HAK. Vozačima se savjetuje prilagodba brzine i održavanje razmaka.

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

Kolona pred naplatama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba duga je oko jedan kilometar. U smjeru mora nema dužih čekanja.

Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje.

Između Gospića i Zadra u oba smjera na nekoliko ﻿dionica vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Završen je očevid prometne nesreće u tunelu Krpani ﻿u smjeru Zagreba, ali se još vozi u koloni od oko 4 kilometra.

Iz sigurnosnih razloga ﻿privremeno je prekinut promet u tunelima Sveti Rok, ﻿Ledenik ﻿i Bristovac ﻿u smjeru Zagreba.

Pred tunelima Sveti Rok i Bristovac ﻿u smjeru Zagreba kolone su oko 2 kilometra, a pred tunelom Čelinka oko 1 kilometar.

A2 Zagreb-Macelj

Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 kilometara i proteže se u Sloveniju.

A3 Bregana-Lipovac

Pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona teretnih i osobnih vozila je oko 3 kilometra.

A7 Rupa-Rijeka-Šmrika

Između čvorova Rijek zapad i Orehovica u smjeru Križišća vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje.

između čvorova Kraljevica i Šmrika u smjeru Krka također se vozi u koloni u pokretu uz povremene zastoje - preporuča se izlaz na čvoru Križišće za vozače čije je odredište Crikvenica/Novi Vinodolski.

Istarski ipsilon (A8/A9)

Prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija u smjeru Slovenije kolona je oko 3 kilometra. ﻿

Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je oko 2 kilometra.

﻿Pred tunelom Učka u smjeru Rijeke kolona je oko 1 kilometar.

Državna cesta DC1 Zagreb-Karlovac-Split

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na dionici Karlovac-Slunj u mjestu Blagaj.

Povremena usporavanja prometa na dionicama Zagreb-Karlovac i Gračac-Knin u zoni radova kod Otrića.

Jadranska magistrala (DC8)

Usporeno se vozi na prilazima turističkim središtima, osobito kod Jadranova, Novog Vinodolskog, Stobreča, Omiša, Makarske te Čibače.

U tunelu Supava na Pelješcu vozi se jednim trakom naizmjence zbog vozila u kvaru.

Krčki most (DC102)

U smjeru otoka Krka kolona je od rotora Šmrika do Omišlja.

U smjeru kopna kolona je od Njivica.