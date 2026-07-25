Matematičar izračunao koliko se 'isplati' žuriti na autocesti da uštedite na vremenu: Sve je jasno

Zbog vrhunca turističke sezone diljem zemlje, stvaraju se velike gužve u prometu, naročito na autocestama. Promet je pojačan na važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, osobito na autocestama A1 Zagreb-Split-Dubrovnik i A2 Zagreb-Macelj, pri čemu se stvaraju kolone u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta te na većini graničnih prijelaza, izvijestio je HAK u subotu.

U gužvama mnogi vozači postaju nestrpljivi, posebno ljubitelji brze vožnje, ali naš poznati matematičar Toni Milun još se lani pozabavio ovom temom lani te izračunao koliko se može uštedjeti brzom vožnjom, prenosi Automibiliona.

A rezultat će mnoge iznenaditi. Naime, ako vozimo 50 posto brže, ne znači da ćemo uštedjeti 50 posto vremena, izračunao je matematičar.

Računica 'uštede'

"Ako vozimo dionicu od 200 km brzinom od 130 km/h, proći ćemo je za 1 sat i 32 minute. Ako ubrzamo na 140 km/h uštedjet ćemo samo 6 minuta i prijeći je za 1 sat i 26 minuta”, objasnio je Milun pitajući se, je li ova 'ušteda' vrijedna jurnjave po cesti?

Ako vozimo 50 posto brže, ne štedimo 50 posto vremena, izračunao je matematičar.

"Sjećate li se one formule v=s/t? Mnogima je to bila prva formula iz fizike s kojom su se sreli, a kaže da je brzina (v) jednaka omjeru prijeđenog puta (s) i vremena (t). Brzina i vrijeme su obrnuto proporcionalni, tj. uz konstantan prijeđeni put (s) veća brzina (v) znači manje utrošenog vremena (t). Zbog toga postotci promjena nisu jednaki", objasnio je Milun.

Ne isplati se

Ako spomenuti put od 200 kilometara vozimo 10 posto većom brzinom (143 km/h), uštedjet ćemo 8 minuta. Ako isti put vozimo 20 posto većom brzinom (156 km/h), štedimo 15 minuta. Brzina veća za 30 posto (169 km/h) donosni uštedu od oko 21 minutu, 40 posto veća brzina (182 km/h) nosi uštedu od 26 minuta. Vožnja 50 posto većom brznom (195 km/h) donosi uštedu od svega - 30 minuta.

Spomenimo da je riječ o konstantnoj brzini, koja ne uključuje stajanja i povremena usporavanja, te je kao takva neizvediva u stvarnim uvjetima na cesti.

Ukratko, tek brzinom od 195 km/h možte ostvariti uštedu od pola sata međutim, ovo je brzina daleko veća od dozvoljene, ugrožava sigurnost vas i svih sudionika u prometu, kazne su ogromne, a vjerojatnost da ćete preživjeti nesreću nastalu pri ovolikoj brzini gotovo je minimalna. A ako sve ovo nisu dovoljni razlozi, tu je i potrošnja goriva koja se osjetno povećava pri većim brzinama.

Ukratko, brza vožnja se ne isplati. Vozite oprezno.