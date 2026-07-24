Premijer Plenković došao na ragbi spektakl: Pogledajte s kim je sjeo uz teren

Split je od 24. do 26. srpnja 2026. godine domaćin ovogodišnjeg Europskog prvenstva u ragbiju 7 – Rugby Europe Championship 2026., koje će se održati na stadionu Park mladeži.

Na velikoj sportskoj manifestaciji okupit će se najbolje europske reprezentacije – 12 muških i 12 ženskih selekcija – koje će se natjecati u olimpijskoj disciplini ragbija 7. Osim vrhunskih utakmica, posjetitelje očekuje bogat prateći program uz koncerte i zabavne sadržaje.

Natjecateljski program počeo je u petak, 24. srpnja, od 10 sati, a svečano otvorenje navečer u 21.45 sati. Posjetitelji su uživali u posebnom programu otvaranja, koreografiji sa specijalnim efektima, a nakon toga i DJ programu uz DJ Knolldoll i gostujuće DJ-e.

Premijer Andrej Plenković je u svojoj 'turneji' po Dalmaciji, jutro proveo u Zadarskoj županiji, a kasno popodne stigao i do Splita. Tu se na Parku mladeži susreo s organizatorima završnice Europskog prvenstva u ragbiju, predstavnicima Grada i Županije i sportskim djelatnicima. Iskoristio je priliku i nakon protokolarnih razgovora pogleda malo i utakmica u "sedmici", a sudjelovao je i u svečanosti otvaranja prvenstva.

Subota, 25. srpnja, donosi cjelodnevni natjecateljski program koji počinje u 10 sati, a večer je rezervirana za veliki glazbeni spektakl. U 22.15 sati na Park mladeži stižu Gipsy Kings by Andre Reyes, koji će održati koncert za sve posjetitelje prvenstva.

U nedjelju, 26. srpnja, na rasporedu su završne utakmice Europskog prvenstva, nakon kojih slijedi ceremonija dodjele medalja i službeno zatvaranje natjecanja. Veliko sportsko druženje završit će završnim partyjem koji počinje u 22 sata.

Europsko prvenstvo u ragbiju 7 bit će prilika da Split ugosti najbolje europske ragbijaše i ragbijašice te još jednom potvrdi svoj status grada velikih sportskih događanja.