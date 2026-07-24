Bliži se 45. godišnjica vjenčanja stoljeća: Evo kako su Diana i Charles tada izgledali

Vjenčanje princeze Diane i kralja Charlesa (77), održano 29. srpnja 1981. godine, u povijesti je zapamćeno kao pravo kraljevsko vjenčanje iz bajke. Pred malim ekranima okupile su se stotine milijuna ljudi diljem svijeta kako bi pratili svaki detalj. Činilo se da je britanska monarhija dobila savršen par i priču koja će trajati zauvijek, a mlada Diana u trenu je postala omiljena figura u javnosti.

No, iza kulisa i fotografija s naslovnica skrivat će se znatno drugačija stvarnost. Razlika u godinama, ogromna medijska pažnja te činjenica da je Charles i dalje gajio osjećaje prema svojoj bivšoj djevojci Camilli Parker Bowles (79), brzo su stvorili pukotine u njihovom odnosu. Svakodnevni pritisak i osjećaj usamljenosti pretvorili su njihov brak u niz nesuglasica i javnih skandala koji su godinama punili novinske stupce.

Tenzije su s vremenom postale prevelike za skrivanje od očiju javnosti, pa su u raniijim 90-ima počeli živjeti odvojeno, što je naposljetku dovelo i do službenog razvoda. Unatoč tome što njihov brak nije imao sretan završetak, fotografije s njihovog vjenčanja i danas bude nostalgiju te podsjećaju na trenutak kada je cijeli svijet nakratko povjerovao u pravu modernu bajku.