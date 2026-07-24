Plijeni svu pažnju na terenu, a odbija se rukovati s Ruskinjama: Tko je Marta Kostyuk?

Marta Kostyuk (24) plijeni pažnju gdje god se pojavi, bilo zbog vrhunskih teniskih poteza, atraktivnog izgleda ili čvrstih stavova bez dlake na jeziku. Od juniorske prvakinje iz Kijeva do same elite ženskog tenisa, Ukrajinka prolazi put ispunjen velikim pobjedama, ali i glasnim medijskim skandalima. U nastavku pogledajte fotografije atraktivne tenisačice koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.