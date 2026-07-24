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VATRENA UKRAJINKA /

Plijeni svu pažnju na terenu, a odbija se rukovati s Ruskinjama: Tko je Marta Kostyuk?

Plijeni svu pažnju na terenu, a odbija se rukovati s Ruskinjama: Tko je Marta Kostyuk?
Foto: Peter van den Berg/ISI Photos/Alamy/Profimedia
Marta Kostjuk odrasla je u Kijevu, gdje je praktički od malih nogu odrastala uz teniski teren. Budući da joj je majka Talina također bila profesionalna tenisačica, Marta je vrlo rano uz nju napravila svoje prve korake s reketom u ruci. Tenis joj jednostavno leži u genima, pa nije dugo trebalo da i sama potpuno zavoli taj sport.
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Marta Kostyuk (24) plijeni pažnju gdje god se pojavi, bilo zbog vrhunskih teniskih poteza, atraktivnog izgleda ili čvrstih stavova bez dlake na jeziku. Od juniorske prvakinje iz Kijeva do same elite ženskog tenisa, Ukrajinka prolazi put ispunjen velikim pobjedama, ali i glasnim medijskim skandalima. U nastavku pogledajte fotografije atraktivne tenisačice koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

24.7.2026.
17:13
Hot.hr
Peter van den Berg/ISI Photos/Alamy/Profimedia
Marta KostyukTenisUkrajina
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