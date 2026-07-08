Ukrajinska zvijezda podigla prašinu nakon Wimbledona: 'Želim pobijediti svaku Ruskinju'

Ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk nastavila je sjajan niz rezultata plasmanom u svoje prvo polufinale Wimbledona, no nakon velike pobjede više se govorilo o njezinim riječima izvan terena nego o samom tenisu.

Nakon što je izborila mjesto među četiri najbolje tenisačice na londonskom Grand Slamu, Kostjuk je oštro kritizirala odluku Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), koji je privremeno ukinuo zabranu nastupa ruskim sportašima te preporučio međunarodnim sportskim savezima da odustanu od njihovog neutralnog statusa.

Od početka rata u Ukrajini 2022. godine ruski tenisači i tenisačice na ATP i WTA turnirima nastupaju kao neutralni sportaši, bez nacionalnih obilježja. Nova preporuka MOO-a otvorila je mogućnost njihovog povratka pod ruskom zastavom, što je izazvalo brojne reakcije.

Kostjuk smatra da takva odluka nije pravedna prema državama koje su pogođene ratom.

"To je strašno. Mislim da je to jako daleko od fair-playa prema svim državama koje su uključene u ovu situaciju, a ne samo prema Ukrajini. Ne vjerujem da će se bilo što promijeniti. Ja samo želim izaći na teren i pobijediti svaku Ruskinju protiv koje budem igrala na Olimpijskim igrama", poručila je ukrajinska tenisačica.

Dodala je kako će svoje stavove iznijeti i Međunarodnoj teniskoj federaciji (ITF).

Kostjuk je i ranije otvoreno govorila o posljedicama rata. Nakon ovogodišnjeg Roland Garrosa pokazala je fotografije obiteljske kuće u Kijevu koja je teško oštećena nakon ruskog raketnog napada.

Na ovogodišnjem Wimbledonu više nema ruskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji, a Kostjuk će u polufinalu igrati protiv Čehinje Linde Noskove. U drugom polufinalnom susretu sastaju se Amerikanka Coco Gauff i još jedna češka tenisačica, Karolina Muchova.

Dvanaesta nositeljica tako je stigla do drugog uzastopnog polufinala na Grand Slam turnirima. Na Roland Garrosu zaustavljena je u borbi za finale, gdje ju je pobijedila Ruskinja Mirra Andrejeva. Kao i u svim susretima ukrajinskih i ruskih tenisačica od početka rata, nakon meča nije bilo rukovanja.

Ulaskom među četiri najbolje na Wimbledonu Kostjuk je postala tek druga Ukrajinka u povijesti koja je ostvarila taj uspjeh, nakon Eline Svitoline.

Sjajna forma potvrđuje koliko je opasna na najvećim turnirima. U posljednja 23 meča ostvarila je čak 22 pobjede, a jedini poraz doživjela je upravo u polufinalu Roland Garrosa.