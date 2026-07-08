FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'to je strašno' /

Ukrajinska zvijezda podigla prašinu nakon Wimbledona: 'Želim pobijediti svaku Ruskinju'

Ukrajinska zvijezda podigla prašinu nakon Wimbledona: 'Želim pobijediti svaku Ruskinju'
×
Foto: Marleen Fouchier/imago sportfotodienst/Profimedia

Kostjuk smatra da takva odluka nije pravedna prema državama koje su pogođene ratom

8.7.2026.
22:46
Sportski.net
Marleen Fouchier/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk nastavila je sjajan niz rezultata plasmanom u svoje prvo polufinale Wimbledona, no nakon velike pobjede više se govorilo o njezinim riječima izvan terena nego o samom tenisu.

Nakon što je izborila mjesto među četiri najbolje tenisačice na londonskom Grand Slamu, Kostjuk je oštro kritizirala odluku Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), koji je privremeno ukinuo zabranu nastupa ruskim sportašima te preporučio međunarodnim sportskim savezima da odustanu od njihovog neutralnog statusa.

Od početka rata u Ukrajini 2022. godine ruski tenisači i tenisačice na ATP i WTA turnirima nastupaju kao neutralni sportaši, bez nacionalnih obilježja. Nova preporuka MOO-a otvorila je mogućnost njihovog povratka pod ruskom zastavom, što je izazvalo brojne reakcije.

Kostjuk smatra da takva odluka nije pravedna prema državama koje su pogođene ratom.

"To je strašno. Mislim da je to jako daleko od fair-playa prema svim državama koje su uključene u ovu situaciju, a ne samo prema Ukrajini. Ne vjerujem da će se bilo što promijeniti. Ja samo želim izaći na teren i pobijediti svaku Ruskinju protiv koje budem igrala na Olimpijskim igrama", poručila je ukrajinska tenisačica.

Dodala je kako će svoje stavove iznijeti i Međunarodnoj teniskoj federaciji (ITF).

Kostjuk je i ranije otvoreno govorila o posljedicama rata. Nakon ovogodišnjeg Roland Garrosa pokazala je fotografije obiteljske kuće u Kijevu koja je teško oštećena nakon ruskog raketnog napada.

Na ovogodišnjem Wimbledonu više nema ruskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji, a Kostjuk će u polufinalu igrati protiv Čehinje Linde Noskove. U drugom polufinalnom susretu sastaju se Amerikanka Coco Gauff i još jedna češka tenisačica, Karolina Muchova.

Dvanaesta nositeljica tako je stigla do drugog uzastopnog polufinala na Grand Slam turnirima. Na Roland Garrosu zaustavljena je u borbi za finale, gdje ju je pobijedila Ruskinja Mirra Andrejeva. Kao i u svim susretima ukrajinskih i ruskih tenisačica od početka rata, nakon meča nije bilo rukovanja.

Ulaskom među četiri najbolje na Wimbledonu Kostjuk je postala tek druga Ukrajinka u povijesti koja je ostvarila taj uspjeh, nakon Eline Svitoline.

Sjajna forma potvrđuje koliko je opasna na najvećim turnirima. U posljednja 23 meča ostvarila je čak 22 pobjede, a jedini poraz doživjela je upravo u polufinalu Roland Garrosa.

Marta KostyukRat U UkrajiniWimbledonMeđunarodni Olimpijski Komitet
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike