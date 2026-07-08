Novi Ivanišević na pomolu? Britanac kojeg gotovo nitko nije znao šokirao Wimbledon

Dvadesettrogodišnji Britanac Arthur Fery, 114. na pojedinačnoj ATP ljestvici došao je do najvećeg uspjeha u karijeri svladavši desetog tenisača svijeta i finalista ovogodišnjeg Roland Garrosa Talijana Flavija Cobollija s 6-4, 7-6 (4), 6-0.

Fery je postao prvi dobitnik wildcarda koji je stigao do polufinala Wimbledona još od jedne od najvećih teniskih priča uopće, kada je 2001. Goran Ivanišević s pozivnicom osvojio Wilmbledon.

Mladić rođen u Francuskoj od francuskih roditelja, a sin predsjednika FC Lorienta Loïca Féryja i bivše profesionalne tenisačice Olivije Féry poprilično je nepoznat britanskoj javnosti, ali je postao tek peti Britanac u polufinalu Wimbledona u ATP eri nakon ⁠Andya Murraya, Tima Henmana, Rogera Taylora i Camerona Norriea.

Alexander Zverev prebrodio je jednu od najvećih prepreka u svojoj borbi za naslov na Wimbledonu prekinuvši dugi niz poraza protiv Amerikanca Taylora Fritza pobjedom od 6-4, 6-4, 6-2 te tako ušao u polufinale i ostao na dobrom putu do uzastopnih Grand Slam pobjeda.

Nakon što je poražen u posljednjih sedam susreta s Fritzom, uključujući i Wimbledon 2024. godine, prvak ovogodišnjeg Roland Garrosa konačno je preokrenuo situaciju s Amerikancem.

Zverevu je ovo prvo polufinale na turniru na travi Wilmbedona i ukupno 12. na grand-slam turnirima.