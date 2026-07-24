Bilo kuda, Trump svuda! Mreže preplavili urnebesni memovi, teško je izabrati najsmješniji

Finale Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. trebalo je ostati zapamćeno po povijesnoj pobjedi Španjolske nad Argentinom, no jedan trenutak s dodjele trofeja ukrao je svu pažnju.

Američki predsjednik Donald Trump postao je glavna zvijezda društvenih mreža nakon što se zadržao na pozornici tijekom proslave španjolskih nogometaša.

Dok su igrači slavili osvajanje naslova, Trump je ostao u prvom planu, unatoč pokušajima Giannija Infantina da ga usmjeri u stranu. Snimka tog neobičnog trenutka brzo je postala viralna, a internet je reagirao valom kreativnih memova.

Pod hashtagom #Trumpeverywhere korisnici su ga počeli ubacivati u razne povijesne fotografije i scene iz popularne kulture. Trump se tako našao u društvu likova iz "Ratova zvijezda", na poznatim umjetničkim djelima i u brojnim humorističnim montažama.

Dodatnu pažnju izazvao je i komentar televizijskog voditelja koji je, misleći da mu je mikrofon ugašen, rekao: "Mogu ga izrezati iz toga".

Ubrzo su se pojavile službene fotografije ceremonije na kojima je Trump digitalno uklonjen, što je dodatno potaknulo reakcije na internetu.

Iako je Španjolska ostvarila veliki sportski uspjeh, trenutak s dodjele pretvorio se u globalni fenomen internetske satire. Trump je još jednom postao neiscrpan izvor inspiracije za memove koji su preplavili društvene mreže.