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FATALNA MISHEL /

Plavuša zbog koje je Courtois izgubio glavu: Atraktivna supruga vratara izgleda nestvarno

Plavuša zbog koje je Courtois izgubio glavu: Atraktivna supruga vratara izgleda nestvarno
Foto: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia
Izraelska manekenka Mishel Gerzig (29) posljednjih je godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica modne scene, ali i jedna od najpraćenijih supruga nogometaša. Ljepotica iz Tel Aviva već godinama gradi uspješnu međunarodnu karijeru, a dodatnu svjetsku pozornost privukla je ljubavnom pričom s belgijskim nogometnim vratarom i zvijezdom Real Madrida Thibautom Courtoisom (34).
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Izraelska manekenka Mishel Gerzig (29) osvojila je svijet mode, ali i srce jednog od najboljih nogometnih vratara današnjice, Thibauta Courtoisa (34). Atraktivna plavuša plijeni pozornost gdje god se pojavi, a njezine glamurozne fotografije i modna izdanja redovito izazivaju lavinu reakcija na društvenim mrežama. Tako je ovih dana privukla veliku pažnju kad je sa suprugom snimljena na plaži u Marbelli gdje se posebno do izražaja došla njezina vitka linija. U galeriji pogledajte zašto je mnogi smatraju jednom od najljepših supruga svjetskih nogometnih zvijezda.

23.7.2026.
18:05
Hot.hr
Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia
Mishel GerzigThibaut Courtois
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