Plavuša zbog koje je Courtois izgubio glavu: Atraktivna supruga vratara izgleda nestvarno

Izraelska manekenka Mishel Gerzig (29) osvojila je svijet mode, ali i srce jednog od najboljih nogometnih vratara današnjice, Thibauta Courtoisa (34). Atraktivna plavuša plijeni pozornost gdje god se pojavi, a njezine glamurozne fotografije i modna izdanja redovito izazivaju lavinu reakcija na društvenim mrežama. Tako je ovih dana privukla veliku pažnju kad je sa suprugom snimljena na plaži u Marbelli gdje se posebno do izražaja došla njezina vitka linija. U galeriji pogledajte zašto je mnogi smatraju jednom od najljepših supruga svjetskih nogometnih zvijezda.