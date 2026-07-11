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Courtois otkrio: 'Htio sam ostati na golu, mogao sam braniti'

Courtois otkrio: 'Htio sam ostati na golu, mogao sam braniti'
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Foto: ABDULHAMID HOSBAS/AFP/Profimedia

"Od početka turnira odlučio sam koristiti samo igrače koji su sto posto spremni. To je vrhunski sport. Isto je vrijedilo i za Thibauta", rekao je izbornik Garcia

11.7.2026.
9:59
HinaSportski.net
ABDULHAMID HOSBAS/AFP/Profimedia
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Španjolska je u petak navečer slavila 2-1 protiv Belgije i time osigurala plasman u polufinale Svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv Francuske.

Iako se Belgija dobro držala kroz većinu utakmice, veliki udarac bio je izlazak Thibauta Courtoisa iz igre. Vratar belgijske reprezentacije u 71. minuti zamijenjen je radi ozljede zbog koje više nije mogao ispucavati duge lopte.

No, nakon ispadanja Belgije Courtois je izjavio kako je "želio nastaviti" igrati unatoč ozljedi mišića.

"Više nisam mogao izvoditi duga ispucavanja. Osjetio sam nešto u stražnjem dijelu bedra; uspio sam upisati još nekoliko obrana i osjećao sam se dobro. Želio sam nastaviti, ali izbornik je tražio igrače spremne sto posto i to prihvaćam. Na golu me to nije ometalo pri branjenju udaraca, već samo pri ispucavanju dugih lopti", izjavio je Courtois nakon utakmice.

"Od početka turnira odlučio sam koristiti samo igrače koji su sto posto spremni. To je vrhunski sport. Isto je vrijedilo i za Thibauta. Nismo željeli da pogorša ozljedu", kazao je belgijski izbornik Rudi Garcia na konferenciji za novinare.

Zamijenjen pri rezultatu 1-1, Courtois je s klupe promatrao kako njegova zamjena Senne Lammens prima gol u 88. minuti nakon što nije uspio ukrotiti udarac Paua Cubarsíja s distance, što je omogućilo Mikelu Merinu da zabije iz neposredne blizine i osigura pobjedu od 2-1 za Španjolsku u 88. minuti susreta.

"Čvrsto sam zagrlio Sennea; nisam mogao učiniti puno više od toga. Za vratara su to užasni osjećaji. On je sjajan vratar i vratit će se još jači", rekao je Courtois o svom budućem nasljedniku u reprezentaciji.

"Nemam za njega nikakav poseban savjet; vrlo je talentiran i ima snažan karakter. Nakon odmora vratit će se u formu i odigrati sjajnu sezonu s Manchester Unitedom – u to ne sumnjam", dodao je.

Thibaut CourtoisBelgijska Nogometna Reprezentacijašpanjolska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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