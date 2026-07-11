Što gledati za vikend? Utakmice za polufinale Mundijala i borba za vrh tenisa u fokusu

Ovog vikenda ljubitelje sporta očekuje pregršt uzbuđenja. Na rasporedu su zadnje dvije utakmice četvrtfinala Svjetskog prvenstva, finale Europskog prvenstva do 19 godina te novi vikend Superbike prvenstva, pa će ljubitelji nogometa i motociklizma imati što pratiti.

U subotu u 23 sata igra se prva od dvije utakmice četvrtfinala Svjetskog prvenstva koje su na rasporedu ovog vikenda. Snage će odmjeriti Norveška i Engleska u dvoboju koji bi nam mogao donijeti ne samo putnika u polufinale, nego i osvajača Zlatne kopačke.

Dan kasnije, u nedjelju 12. srpnja u 3 sata ujutro, svoju će utakmicu odigrati i drugi četvrtfinalni par – Švicarska i Argentina. Bit će to dvoboj pobjednika skupina B i J, ali i susret jednog od najvećih favorita prvenstva i branitelja naslova protiv uvijek neugodne reprezentacije koja može iznenaditi svakoga.

Obje utakmice moći ćete pratiti na HRT-u 2.

No, nije samo Svjetsko prvenstvo u fokusu jer se ovog vikenda igra i veliko finale Europskog prvenstva za igrače do 19 godina. Za naslov će se boriti Njemačka, koja je u polufinalu svladala Ukrajinu 2:1, i fenomenalna Španjolska, koja je s uvjerljivih 3:0 bila bolja od Hrvatske. Favorit je svakako Španjolska, koja je na prvenstvu ostvarila četiri pobjede u četiri utakmice uz impresivnu gol-razliku 17:0, uključujući i 4:0 protiv "Elfa".

Hoće li se Njemačka osvetiti za taj poraz, moći ćete saznati od 20 sati na platformi VOYO.

I ljubitelji motociklizma doći će na svoje jer se ovog vikenda voze utrke Superbike prvenstva. U subotu su u podne na rasporedu kvalifikacije, dok glavna utrka počinje u 16:15. U nedjelju se od 12 sati vozi sprint utrka, a vikend završava drugom utrkom od 16:15. Cjelokupni program moći ćete pratiti na platformi VOYO.

Za ljubitelje tenisa tu je i završnica Wimbledona. U subotu od 17 sati igra se žensko finale između Muchove i Noskove, dok je u nedjelju u istom terminu na rasporedu finale u muškoj konkurenciji u kojem će snage odmjeriti Sinner i Zverev. Oba meča možete pratiti na kanalima Sportkluba.

Tu su i mečevi u parovima, a najuzbudljiviji je svakako onaj koji će se igrati u subotu u 14 sati. Tada će na teren izaći Mate Pavić, koji će uz Marcela Arevala pokušati svladati dvojac Heliövaara/Patten i osvojiti novi veliki trofej. Taj susret također možete pratiti na Sportklubu.