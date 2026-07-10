Jannik Sinner uvjerljivo pobijedio Novaka Đokovića i plasirao se u finale Wimbledona

Jannik Sinner nastavlja svoj pohod prema obrani wimbledonskog naslova. Najbolji tenisač svijeta plasirao se u novo finale najprestižnijeg turnira na travi nakon što je u polufinalu uvjerljivo svladao Novaka Đokovića sa 6-4, 6-4, 6-4. Nole je dobio standing ovation iako je izgubio...

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U reprizi prošlogodišnjeg wimbledonskog polufinala Talijan je od početka pokazao zašto se nalazi na vrhu svjetskog tenisa. Đokoviću, osvajaču 24 Grand Slam naslova i sedmerostrukom pobjedniku Wimbledona, nije dopustio ozbiljniju priliku na svoj servis u prvom setu, a ključni break napravio je u pravom trenutku za vodstvo od 1-0 u setovima.

Srpski tenisač u nastavku je pokušao podignuti razinu igre, no Sinner je ostao siguran i kontrolirao većinu izmjena. Jedini break u drugom setu dogodio se kod rezultata 3-3, kada je Talijan preuzeo vodstvo koje više nije ispustio.

Treći set Sinner je otvorio na najbolji mogući način. Odmah je oduzeo servis suparniku i time dodatno slomio Đokovićev otpor. Srbin je jedinu break-loptu na cijelom meču imao kod 2-1 za Sinnera, ali nije ju uspio iskoristiti. Do kraja dvoboja Talijan je ostao miran i precizan te je nakon dva sata i 20 minuta igre izborio svoje mjesto u finalu.

"Nevjerojatno. Puno mi znači što mogu igrati još jedno finale ovdje”, kazao nasmiješeni Sinner i dodao:

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"Ovo je najposebniji turnir koji imamo. Ono što Novak i dalje radi je nevjerojatno. Uvijek igramo teške mečeve, a posljednji je on dobio u polufinalu Australije, pa sam pokušao napraviti nekoliko prilagodbi. Imao je težak meč protiv Felixa u posljednjem kolu, što ćemo zapamtiti. Pokušao sam ostati agresivan, odlično sam servirao, što mi je danas puno pomoglo. On je najbolji reterner u našem sportu".

Sinner je ovom pobjedom dodatno povećao prednost u međusobnim susretima protiv Đokovića. Sada vodi 7-5, a u posljednjih sedam njihovih dvoboja slavio je čak šest puta.

U finalu ga čeka Alexander Zverev, koji je ranije u petak zaustavio najveće iznenađenje ovogodišnjeg Wimbledona, Britanca Arthura Feryja, pobijedivši ga sa 7-6, 6-2, 6-4.

Talijan će u nedjelju pokušati obraniti naslov pobjednika Wimbledona i osvojiti svoj peti Grand Slam trofej. Dosad je osvajao Australian Open 2024. i 2025. godine te US Open 2024.

Zverev je do ove godine čekao na svoj prvi Grand Slam naslov, a do njega je stigao ovog proljeća u Roland Garrosu. Njegov najbolji rezultat na Wimbledonu prije ovog izdanja bila je osmina finala.

Iako će Nijemac u finale ući s novim samopouzdanjem, tradicija je na strani Sinnera. Talijan protiv Zvereva vodi 10-4 u međusobnim dvobojima i trenutačno ima niz od devet uzastopnih pobjeda protiv njega.

Što se tiče Đokovića, ovaj Wimbledon je najvjerojatnije predstavljao njegovu najbolju priliku da osvoji taj toliko željeni 25. Grand Slam naslov, ponajprije zbog kraćih izmjena na travi, ali i zato što Carlos Alcaraz nije nastupao. No, istina je da je njegov posljednji veliki naslov došao prije tri godine, kada je imao 36 godina. Izgledi su sve manji i manji. Federer i Nadal također su imali 36 godina kada su osvojili svoje posljednje Grand Slam naslove. Nakon što su zajedno vladali samim vrhom tenisa, nekako bi se činilo prikladnim kada bi na kraju karijere otišli na sličan način.

"U svakom sam udarcu kasnio pola koraka. On je bio razinu, možda i više, bolji od mene. Nisam bio dovoljno oštar da bih mu se mogao suprotstaviti. Na terenu nisam mogao puno toga napraviti", kazao je Novak Đoković nakon meča, prenosi Guardian.

Unatoč takvoj procjeni, na pitanje hoće li se vratiti i sljedeće godine, kada će imati 40 godina, odgovorio je:

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"Volio bih, barem još jednom.“

I dok još uvijek može pobijediti najbolje među ostalima, odmah iza Sinnera i Alcaraza, zašto ne bi pokušao? Uostalom, zaslužuje posljednji oproštaj kakav dolikuje njegovoj karijeri.

No ako Sinner i dalje bude igrao na razini na kojoj je igrao danas, a Alcaraz se vrati potpuno spreman, ideja da će Đoković tada osvojiti naslov činit će se još manje izglednom.

Wimbledon – polufinale:

Jannik Sinner (Italija, 1) – Novak Đoković (Srbija, 7) 6-4, 6-4, 6-4

Alexander Zverev (Njemačka, 2) – Arthur Fery (Velika Britanija) 7-6(0), 6-2, 6-4