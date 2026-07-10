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Wimbledon: Alexander Zverev razbio suparnika u izborio finale

Wimbledon: Alexander Zverev razbio suparnika u izborio finale
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Foto: ISI Photos/Alamy/Profimedia

Za 29-godišnjeg Zvereva ovo je peti ulazak u finale nekog "grand slam" turnira, a prvi u Wimbledonu

10.7.2026.
18:57
Hina
ISI Photos/Alamy/Profimedia
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Alexander Zverev, njemački tenisač, privi je finalist ovogodišnjeg Wimbledona u konkurenciji tenisača, drugi je nositelj u polufinalu sa 7-6 (0), 6-2, 6-4 nadigrao domaćeg predstavnika Arthura Feryja, koji je u glavni turnir ušao s pozivnicom.

Za 29-godišnjeg Zvereva ovo je peti ulazak u finale nekog "grand slam" turnira, a prvi u Wimbledonu te sada ima po barem jedan plasman u završnicu svakog od četiri najveća svjetska turnira. Prije mjesec dana je osvojio Roland Garros što mu je prvi "grand slam" naslov, a igrao je i finala na US Openu 2020., Roland Garrosu 2024. te Australian Openu 2025.

Prolaskom u finale Wimbledona Zverev je osigurao skok na drugo mjesto ATP ljestvice, odmah iza Talijana Jannika Sinnera.

S druge strane, 23-godišnji Fery je prije Wimbledona bio 114. igrač svijeta, a u ponedjeljak će biti 36.

Zverev će u nedjelju u finalu igrati protiv boljeg iz ogleda branitelja naslova Talijana Jannika Sinnera i sedmerostrukog pobjednika u All England Clubu Srbina Novaka Đokovića.

POLUFINALE:

Alexander Zverev (Njem/2) - Arthur Fery (VB) 7-6 (0), 6-2, 6-4

Alexander ZverevWimbledonTenis
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