Kaos na jugu Hrvatske, stvorile se neviđene kolone: 'Ljudi su ludi, čekaju 28 sati'

Velike kolone zabilježene se u nedjelju ujutro na Jadranskoj magistrali prema Karasovićima.

Čitatelj portala Net.hr javlja nam da je blokirano 20 kilometara magistrale, od Župe Dubrovačke pa do granice s Crnom Gorom.

Navodi da ljudi kasne na avion i da ne mogu na posao.

Foto: net.hr čitatelj

"Ljudi u autima čekaju 28 sati. Nemaju vode, nemaju WC, nemaju gdje obavljati osnovne životne potrebe. Otvorio sam gumu s vodom, stavio svoj WC u kući njima na raspolaganje", navodi čitatelj.

Foto: net.hr čitatelj

"Jednom riječju kolaps sustava. Regionalni problem koji se najviše odrazio na stanovnike Općine Konavle", dodaje čitatelj i kaže da su ljudi "ludi" zbog ove situacije.

Foto: HAK

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je da sa se na ulazi u Karasovićima čeka četiri sata, a za izlaz navode da je riječ o višesatnim čekanjima.

Foto: HAK

'Sve je spojeno'

Podsjetimo, ovakva situacija traje već neko vrijeme, a brojni mještani još su u subotu navečer kazali kako je riječ o neviđenim gužvama i nepreglednim kolonama.

"Sve je spojeno, od Grude do Molunta", kazali su mještani i dodali da je situacija katastrofalna, prenosi Dubrovački dnevnik.