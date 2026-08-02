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'KOLAPS SUSTAVA' /

Kaos na jugu Hrvatske, stvorile se neviđene kolone: 'Ljudi su ludi, čekaju 28 sati'

Kaos na jugu Hrvatske, stvorile se neviđene kolone: 'Ljudi su ludi, čekaju 28 sati'
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Foto: net.hr čitatelj

'Ljudi u autima čekaju 28 sati. Nemaju vode, nemaju WC, nemaju gdje obavljati osnovne životne potrebe'

2.8.2026.
10:25
danas.hr
net.hr čitatelj
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Velike kolone zabilježene se u nedjelju ujutro na Jadranskoj magistrali prema Karasovićima. 

Čitatelj portala Net.hr javlja nam da je blokirano 20 kilometara magistrale, od Župe Dubrovačke pa do granice s Crnom Gorom.

Navodi da ljudi kasne na avion i da ne mogu na posao. 

Kaos na jugu Hrvatske, stvorile se neviđene kolone: 'Ljudi su ludi, čekaju 28 sati'
Foto: net.hr čitatelj

"Ljudi u autima čekaju 28 sati. Nemaju vode, nemaju WC, nemaju gdje obavljati osnovne životne potrebe. Otvorio sam gumu s vodom, stavio svoj WC u kući njima na raspolaganje", navodi čitatelj. 

Kaos na jugu Hrvatske, stvorile se neviđene kolone: 'Ljudi su ludi, čekaju 28 sati'
Foto: net.hr čitatelj

"Jednom riječju kolaps sustava. Regionalni problem koji se najviše odrazio na stanovnike Općine Konavle", dodaje čitatelj i kaže da su ljudi "ludi" zbog ove situacije. 

Kaos na jugu Hrvatske, stvorile se neviđene kolone: 'Ljudi su ludi, čekaju 28 sati'
Foto: HAK

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je da sa se na ulazi u Karasovićima čeka četiri sata, a za izlaz navode da je riječ o višesatnim čekanjima. 

Kaos na jugu Hrvatske, stvorile se neviđene kolone: 'Ljudi su ludi, čekaju 28 sati'
Foto: HAK

'Sve je spojeno'

Podsjetimo, ovakva situacija traje već neko vrijeme, a brojni mještani još su u subotu navečer kazali kako je riječ o neviđenim gužvama i nepreglednim kolonama. 

"Sve je spojeno, od Grude do Molunta", kazali su mještani i dodali da je situacija katastrofalna, prenosi Dubrovački dnevnik.

KonavleGužvaAutocestaGranicaHak
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