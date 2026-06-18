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TRAGEDIJA KOD DUBROVNIKA /

U teškoj prometnoj nesreći na Jadranskoj magistrali poginuo motociklist, drugi ozlijeđen

U teškoj prometnoj nesreći na Jadranskoj magistrali poginuo motociklist, drugi ozlijeđen
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Foto: Dubrovački dnevnik/Screenshot

Iz Dubrovnika je zbog prometne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre

18.6.2026.
8:48
Hina
Dubrovački dnevnik/Screenshot
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Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva motocikla u četvrtak oko 4.45 sati na Jadranskoj magistrali na predjelu vidikovac kod Dubrovnika, izvijestili su iz Policijske uprave dubrovačko- neretvanske.

U teškoj prometnoj nesreći na Jadranskoj magistrali poginuo motociklist, drugi ozlijeđen
Foto: Dubrovački dnevnik/Screenshot

Drugi je motociklist zbog zadobivenih ozljeda prevezen u dubrovačku bolnicu.

Za vrijeme očevida promet na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren te preusmjeren iz smjera Župe dubrovačke prema Brgatu i Komolcu.

U teškoj prometnoj nesreći na Jadranskoj magistrali poginuo motociklist, drugi ozlijeđen
Foto: Dubrovački dnevnik/Screenshot

Iz Dubrovnika je zbog prometne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre u smjeru Župe dubrovačke.

Prometna NesrećaMotociklistDubrovnikJadranska Magistrala
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