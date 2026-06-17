Motociklist preminuo u bolnici nakon sudara s teretnim vozilom

Motociklist koji je teško ozlijeđen u sudaru s teretnim vozilom u Slatinama na otoku Čiovu preminuo je u KBC-u Split od zadobivenih ozljeda, priopćili su u srijedu iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Prometna nesreća dogodila se u srijedu oko 9.50 sati u Ulici bana Jelačića na državnoj cesti D-126, a u njoj su sudjelovali motocikl i teretno vozilo.

Nakon nesreće motociklist je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u KBC Split radi pružanja liječničke pomoći, gdje je unatoč naporima liječnika podlegao ozljedama.

O okolnostima nesreće provodi se kriminalističko istraživanje.