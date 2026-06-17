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TRAGEDIJA NA ČIOVU /

Motociklist preminuo u bolnici nakon sudara s teretnim vozilom

Motociklist preminuo u bolnici nakon sudara s teretnim vozilom
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Prometna nesreća dogodila se u srijedu oko 9.50 sati, a u njoj su sudjelovali motocikl i teretno vozilo

17.6.2026.
15:57
Hina
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Motociklist koji je teško ozlijeđen u sudaru s teretnim vozilom u Slatinama na otoku Čiovu preminuo je u KBC-u Split od zadobivenih ozljeda, priopćili su u srijedu iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Prometna nesreća dogodila se u srijedu oko 9.50 sati u Ulici bana Jelačića na državnoj cesti D-126, a u njoj su sudjelovali motocikl i teretno vozilo.

Nakon nesreće motociklist je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u KBC Split radi pružanja liječničke pomoći, gdje je unatoč naporima liječnika podlegao ozljedama.

O okolnostima nesreće provodi se kriminalističko istraživanje.

Prometna NesrećaSudarčiovoMotociklist
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