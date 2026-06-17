Tragedija u Puli: Krenuo ući na brodicu pa u sekundi završio u moru, nije mu bilo spasa

U pulskoj sportskoj lučici Delfin u utorak, 16. lipnja, dogodila se tragedija u kojoj je preminuo muškarac.

Naime, pulska policija nešto iza podneva zaprimila je dojavu o preminulom muškarcu te je izašla na teren. U suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom utvrđeno je da je 73-godišnjak stradao prilikom pokušaja ulaska na brodicu pulskih registarskih oznaka. U jednom je trenutku izgubio ravnotežu, pao u more i preminuo.

Za sada nije utvrđeno da je muškarac preminuo kao posljedica kaznenog djela, no naložena je obdukcija tijela.