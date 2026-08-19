Novi slučaj s otpadom trese Hrvatsku: 4500 tona stiglo iz Slovenije, DORH objavio detalje

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru donijelo je 19. kolovoza 2026. rješenje o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva sa sjedištem na području Zagreba zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela protiv okoliša.

Riječ je o slučaju iz Poznanovec gdje su stanovnici tog zagorskog mjesta godinama upozoravali na otpad za kojeg su sumnjali da je opasan i nelegalan. U medijima se navodilo da se uvozio i opasan otpad koji se lažno prikazivao kao plastika za recikliranje.

Istraga se provodi protiv prvookrivljenog hrvatskog državljanina (1996.), drugookrivljenog hrvatskog državljanina (1975.), trećeokrivljene hrvatske državljanke (1986.) te trgovačkog društva.

Kako je priopćilo Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru, postoji osnovana sumnja da su prvookrivljenik i trećeokrivljenica, kao odgovorne osobe trgovačkog društva, te drugookrivljenik, kao zaposlenik istog društva, zajednički i dogovorno od ožujka 2021. do siječnja 2024. postupali protivno relevantnim propisima.

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Više od 4500 tona opasnog otpada

Sumnja se da su, znajući da je zabranjeno uvoziti opasni otpad na područje Republike Hrvatske, iz Slovenije preuzeli više od 4,5 milijuna kilograma, odnosno 4500 tona opasnog otpada.

Prema sumnjama tužiteljstva, taj je otpad potom odložen i uskladišten na lokaciji na području Krapinsko-zagorske županije, i to na način koji može dugoročno i u većoj mjeri ugroziti kvalitetu tla, vode i zraka u okolišu. Sumnja se i da je trgovačko društvo time pribavilo protupravnu imovinsku korist.

Državno odvjetništvo navodi i da postoji osnovana sumnja da je zbog odlaganja i skladištenja otpada protivno propisima došlo do onečišćenja tla te površinskih i podzemnih voda na području na kojem je otpad odložen.

Prema navodima tužiteljstva, promjene prouzročene takvim onečišćenjem ne mogu se otkloniti u duljem vremenskom razdoblju.

Sumnja se i na skladištenje neopasnog otpada

Osim opasnog otpada, osnovano se sumnja da su okrivljenici na istoj lokaciji, također protivno postojećim propisima, uskladištili i veću količinu neopasnog otpada.

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru nastavlja provoditi potrebne dokazne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice povezane sa sumnjom na počinjenje ovih kaznenih djela.

Protiv sve troje okrivljenih fizičkih osoba već je ranije određena mjera opreza zabrane obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.