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Je li ovo znak kraja? Jedan od najmoćnijih ljudi FIFA-e okrenuo se protiv Infantina

Je li ovo znak kraja? Jedan od najmoćnijih ljudi FIFA-e okrenuo se protiv Infantina
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Foto: Pressefoto ULMER/Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia

Kap koja je prelila čašu bila je neočekivana smjena trećeg najvišeg dužnosnika FIFA-e

19.8.2026.
19:26
Hina
Pressefoto ULMER/Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia
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Mađar Sándor Csányi, jedan od osam potpredsjednika Vijeća FIFA-e, objavio je u srijedu da povlači svoju potporu predsjedniku svjetske nogometne federacije Gianniju Infantinu

Infantino se našao na udaru kritika nakon svog prijedloga, od kojeg se na kraju odustalo, da se FIFA otvori privatnim ulagačima.

U pismu upućenom Infantinu Csányi, koji je ujedno i na čelu Mađarskog nogometnog saveza,  izjavio je da je "izgubio povjerenje koje je prethodno imao" u predsjednika FIFA-e.

Obrazlažući svoje stajalište, Csányi je naveo "odluke koje služe političkim interesima, a ne interesima nogometa", posebice u vezi sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine, te  plan otvaranja organizacije privatnim ulagačima, projekt koji je proveden "u tajnosti, bez obavještavanja Vijeća FIFA-e".

"Kap koja je prelila čašu bila je neočekivana smjena Kevina Lamoura, trećeg najvišeg dužnosnika FIFA-e", dodao je.

"Moje uvjerenje da ste sposobni uspješno i učinkovito voditi FIFA-u, poljuljano je", zaključio je mađarski dužnosnik u svojoj poruci Infantinu.

Je li ovo znak kraja? Jedan od najmoćnijih ljudi FIFA-e okrenuo se protiv Infantina
Foto: Hasan Bratic/Sipa Press/Profimedia

FIFA je u ponedjeljak objavila odlazak Lamour, glavnog operativnog direktora, dužnosnika koji je nadzirao ključne administrativne sektore poput pravnih poslova, komunikacija i ljudskih potencijala.

Bio je jedan od najviših dužnosnika FIFA-e koji su kritizirali Infantinov prijedlog nazivajući ga „projektom jedne osobe”. Infantino se u ožujku 2027. kandidira za novi mandat.

Gianni InfantinoFifa
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