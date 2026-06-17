Pijan i bez vozačke jurio i sudario se s policijskim autom: Ozlijeđena četiri policajca

Četiri policajca lakše su ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 19.30 sati u Krnjaku.

Prema informacijama karlovačke policije, nesreću je izazvao 23-godišnji vozač osobnog automobila karlovačkih registarskih oznaka koji je vozio prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, pod utjecajem alkohola od 0,70 promila i bez korištenja sigurnosnog pojasa.

Detalji nesreće

Do nesreće je došlo kada je mladi vozač zbog neprilagođene brzine u oštrom zavoju izgubio nadzor nad vozilom. Tom je prilikom prešao na suprotnu stranu kolnika i sudario se sa službenim policijskim vozilom kojim je upravljao policijski službenik tijekom obavljanja službe.

U sudaru su lakše ozlijeđena četiri policajca, vozač i putnici iz službenog vozila.

Nakon nesreće 23-godišnjak je smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola. Protiv njega će biti poduzete zakonom predviđene mjere sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.