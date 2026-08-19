Gradonačelnik Omiša: 'Ranjen je naš grad, ali mi smo žilav narod'

Život se nakon velikog požara polako vraća u Omiš, no posljedice vatrene stihije još će se dugo sanirati. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za RTL Danas otkrio je da prve grube procjene govore o šteti od čak 110 milijuna eura.

Močić se već vratio i svom liječničkom poslu te se u RTL Danas javio ispred ambulante.

"Život se vraća u Omišu. Mi smo žilav narod, odmah smo krenuli dalje. Mi smo jedan prekrasan grad, teško ranjeni, ali živimo i dalje i nastavit ćemo na najbolji mogući način naš život i sve ono što nas je krasilo i prije ovoga", rekao je Močić.

Objasnio je da se vratio u ambulantu jer ga trebaju i njegovi pacijenti.

"Jednostavno, i moji pacijenti trebaju nekoga na koga su navikli u ovim trenucima, pa usprkos ovom velikom poslu oko požara, ja sam danas cijelo popodne u ambulanti", rekao je.

Nakon požara prijete i odroni

Nakon vatrene stihije pojavio se novi problem – mogućnost odrona stijena na opožarenom području. Stručne ekipe već su izašle na teren, a stanje se prati i dronovima.

"Teško je reći u ovom trenutku koliko je kuća i ljudi ugroženo. Naše su ekipe, zajedno sa stručnim ekipama države, dronovima mjerile. Tu postoji nekoliko manjih odrona koje su zaustavile mreže. Možda ih još negdje ima, ali vrlo, vrlo ozbiljno tome pristupamo", rekao je Močić.

Dodao je da će izvješća biti poslana Fondu za zaštitu okoliša te da se pregledavaju već postavljene zaštitne mreže kako bi se utvrdilo koje treba sanirati nakon požara.

"Mislim da kratkoročne akutne ugroze nema, ali stanje je ozbiljno i treba odmah prionuti tome", upozorio je.

'HEP je odradio ogroman posao'

Na pitanje imaju li svi građani ponovno električnu energiju, Močić je odgovorio da je opskrba vraćena gotovo svima.

"Koliko ja znam, skoro svi. Govorimo o manje od jedan posto onih koji je još nemaju. HEP je stvarno odradio ogroman posao. Ljudi su jako, jako puno radili na ovom teškom terenu. Mislim da su stotine stupova promijenjene i postavljene. Zahvaljujem svima, stvarno. Taj je posao odrađen gotovo nenormalno dobro", rekao je.

Prva procjena štete: 110 milijuna eura

Gradske ekipe već su izašle na teren kako bi procijenile razmjere štete. Riječ je tek o prvim procjenama, ali iznos je golem.

"Naše su ekipe već jučer izašle na teren. To su stručni ljudi, a ovo je brza procjena. Gruba procjena je oko 110 milijuna eura", otkrio je gradonačelnik.

Naglasio je da će za konačan iznos biti potreban detaljan stručni postupak.

"To su prve procjene. Za to ipak treba stručni proces. Može biti više, može biti manje, ali ne puno", rekao je.

Vlada bi o posljedicama požara trebala raspravljati na sjednici, a Močić očekuje pomoć države.

"Oni su reagirali brzo, pokazali su veliko razumijevanje. Očekujem stvarno da će njihova odluka biti pozitivna. Očekujem od Vlade punu podršku", zaključio je gradonačelnik Omiša.