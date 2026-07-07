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DRAME NA TRAVI /

Sinner uvjerljivo do polufinala: Branitelj naslova ruši sve pred sobom u All England Clubu

Sinner uvjerljivo do polufinala: Branitelj naslova ruši sve pred sobom u All England Clubu
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Foto: Adrian Dennis/AFP/Profimedia

Pobijedio je najstarijeg tenisača u Open eri koji je debitirao u četvrtfinalu na jednom od Grand Slamova

7.7.2026.
17:13
Hina
Adrian Dennis/AFP/Profimedia
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Američka tenisačica Coco Gauff (WTA - 7.) postala je prva polufinalistica ovogodišnjeg izdanja Wimbledona nakon što je u četvrtfinalnom dvoboju u utorak pobijedila sunarodnjakinju Jessicu Pegulu (WTA - 4.) s 4-6, 6-3, 6-3.

Za 22-godišnju Amerikanku ovo je prvo polufinale u karijeri u All England Clubu, gdje do ove godine nije prošla ni dalje od osmine finala. Time je postala najmlađa tenisačica od Marije Šarapove koja je došla do polufinala na sva četiri Grand Slam turnira.

Ujedno, ovo je za Gauff prvo Grand Slam polufinale od Roland Garrosa 2025. kad je postala pobjednica i osvajačica trofeja "Suzanne Lenglen".

"Pobijedila sam sjajnu igračicu i izvrsnu osobu kakva je Jessica. Ovo je za mene velik uspjeh budući da prije ovogodišnjeg Wimbledona dvije godine nisam nikoga pobijedila na travi", rekla je Gauff koja je u četiri meča zaredom u All England Clubu do pobjede došla u tri seta, a posljednje dvije pobjede je ostvarila nakon što je izgubila prvi set.

Gauff će u svom prvom wimbledonskom polufinalu igrati protiv pobjednice dvoboja između Japanke Naomi Osake (WTA - 14.) i Čehinje Karoline Muchove (WTA - 9.).

Branitelj naslova Jannik Sinner prvi je polufinalist u muškoj konkurenciji, a za plasman u svoje deseto polufinale na Grand Slam turnirima sa 7-5, 7-6 (4), 6-3 pobijedio je 36-godišnjeg Nijemca Jan-Lennarda Struffa (ATP - 74.), najstarijeg tenisača u Open eri koji je debitirao u četvrtfinalu na jednom od četiri najveća teniska turnira.

"Zaslužio je sve što je postigao u karijeri. Nije nimalo lak suparnik. Imao sam osjećaj da je bolje započeo meč od mene. Mučio sam se, ali onda sam počeo malo bolje servirati, imao sam prednost 'breaka' u drugom setu koju nisam iskoristio, ali sam pokušao zadržati mirnoću. Naravno, jako sam sretan što sam opet u polufinalu ovdje", rekao je najbolji tenisač svijeta nakon trećeg plasmana u polufinale na wimbledonskoj travi.

Talijan tamo čeka boljeg iz sraza Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea (ATP - 4.) i sedmerostrukog wimbledonskog pobjednika Novaka Đokovića (ATP - 8.).

WIMBLEDON, tenisači - četvrtfinale

Jannik Sinner (Ita/1) - Jan-Lennard Struff (Njem) 7-5, 7-6 (4), 6-3

WIMBLEDON, tenisačice - četvrtfinale

Coco Gauff (SAD/7) - Jessica Pegula (SAD/4) 4-6, 6-3, 6-3

WimbledonJannik Sinner
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