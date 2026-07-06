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BRAVO, NIKOLA /

Mektić srušio četvrte nositelje i ušao u četvrtfinale Wimbledona

Mektić srušio četvrte nositelje i ušao u četvrtfinale Wimbledona
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Foto: Lorenzo Vasquez/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Još prije su do četvrtfinala došli Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo

6.7.2026.
20:29
Hina
Lorenzo Vasquez/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Nikola Mektić i američki tenisač Austin Krajicek igrat će u četvrtfinalu Wimbledona u konkurenciji muških parova, nakon što su u ponedjeljak u dvoboju osmine finala pobijedili četvrte nositelje Talijane Simonea Bolellija i Andreu Vavassorija sa 7-6 (4), 4-6, 6-4.

Mektića i Krajiceka u meču za polufinale čekaju Australac Thanasi Kokkinakis i Amerikanac Aleksandar Kovačević.

Još prije su do četvrtfinala došli Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo pobjedom 6-7 (5), 6-4, 6-3 protiv Nizozemca Jean-Juliena Rojera i Amerikanca Theodorea Winegara.

Šesti nositelji će za polufinale igrati protiv trećih nositelja i branitelja prošlogodišnjeg naslova, Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

Nikola MektićAustin KrajicekWimbledon
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