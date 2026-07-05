Godine su za njega samo broj: Sjajni Đoković projurio u četvrtfnale Wimbledona

Sedmerostruki pobjednik Wimbledona, 39-godišnji srpski tenisač Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale ovogodišnjeg izdanja trećeg "grand slama" sezone, on je u dvoboju 4. kola nadigrao Romana Safjulina sa 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-3.

Đoković je većim tijekom dvoboja emitirao veliku nervozu protiv 132. igrača svijeta, koji je nastup u glavnom ždrijebu izborio putem kvalifikacija, izgubio je i treći set, ali je ipak pronašao put do pobjede.

Sljedeći Đokovićev protivnik bit će bolji iz ogleda Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea i Španjolca Alejandra Davidovicha.