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Godine su za njega samo broj: Sjajni Đoković projurio u četvrtfnale Wimbledona

Godine su za njega samo broj: Sjajni Đoković projurio u četvrtfnale Wimbledona
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Foto: Schreyer/imago sportfotodienst/Profimedia

Sljedeći Đokovićev protivnik bit će bolji iz ogleda Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea i Španjolca Alejandra Davidovicha

5.7.2026.
19:30
Hina
Schreyer/imago sportfotodienst/Profimedia
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Sedmerostruki pobjednik Wimbledona, 39-godišnji srpski tenisač Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale ovogodišnjeg izdanja trećeg "grand slama" sezone, on je u dvoboju 4. kola nadigrao Romana Safjulina sa 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-3.

Đoković je većim tijekom dvoboja emitirao veliku nervozu protiv 132. igrača svijeta, koji je nastup u glavnom ždrijebu izborio putem kvalifikacija, izgubio je i treći set, ali je ipak pronašao put do pobjede.

Sljedeći Đokovićev protivnik bit će bolji iz ogleda Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea i Španjolca Alejandra Davidovicha.

Novak đokovićWimbledon
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