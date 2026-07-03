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WIMBLEDON /

Đoković izjednačio Federerov rekord, Sinner nastavio dominaciju

Đoković izjednačio Federerov rekord, Sinner nastavio dominaciju
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Foto: BSR AGENCY, BSR Agency/Alamy/Profimedia

U tie-breaku četvrtog seta Rinderknech je vodio 4-3, ali je potom izgubio četiri poena u nizu te time potpisao poraz

3.7.2026.
19:04
Hina
BSR AGENCY, BSR Agency/Alamy/Profimedia
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Najbolji svjetski tenisač Talijan Jannik Sinner i srpski igrač Novak Đoković nastavili su s pobjedama na Wimbledonu, trećem po redu Grand Slam turniru u godini te jurišaju prema međusobnom polufinalu.

U trećem kolu Sinner je jednostavno pobijedio Amerikanca Jensona Brooksbyja sa 6-4, 6-3, 6-4. U uvodna dva seta Sinner je tri puta oduzimao servis suparniku te lako došao do 2-0 u setovima, dok je treću dionicu Amerikanac otvorio s breakom.

Malo je Brooksbyju značila ta prednost jer je Sinner kod 5-3 servirao za pobjedu, ali je tada 81. tenisač s ATP ljestvice još jednom slomio najboljeg igrača na svijetu pri početnom udarcu. No, dogodio se u idućem gemu novi break Sinnera dovoljan za ukupno slavlje.

U osmini finala će Sinner igrati protiv japanskog tenisača Shintara Mochizukija koji je napravio novo iznenađenje te je svladao veliku španjolsku nadu Rafaela Jodara s 1-6, 7-6(5), 6-4, 6-4.

Đoković je bio bolji od francuskog tenisača Arthura Rinderknecha sa 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4). Čak tri sata i 13 minuta 25. nositelj Rinderknech je mučio Đokovića tijekom kojih je vrlo lako osvojio treći set, a dugo vremena je prijetio odvesti meč u peti set.

U tie-breaku četvrtog seta Rinderknech je vodio 4-3, ali je potom izgubio četiri poena u nizu te time potpisao poraz. Đoković je upisao 105. pojedinačnu pobjedu u karijeri na Wimbledonu čime se izjednačio s dosadašnjim rekorderom Rogerom Federerom. Novi suparnik Đokoviću će biti Rus Roman Safjulin.

Iznenađenje dana je upravo nova pobjeda ruskog igrača iz kvalifikacija Safjulina koji je nakon sunarodnjaka Rubljova pobijedio u trećem kolu i Brazilca Joaa Fonsecu s uvjerljivih 6-3, 6-3, 6-3.

Jannik SinnerNovak đokovićWimbeldon
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