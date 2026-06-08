Najbolji igrač na svijetu objavio lošu vijest

Talijan Jannik Sinner, najbolji svjetski tenisač, nastavlja obavljati liječničke pretrage nakon što mu se dogodio zdravstveni slom na Roland Garrosu gdje je poražen u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Cerundola.

Sinner je u tom meču vodio 2-0 u setovima te 5-1 u trećem kada se počeo osjećati slabo na terenu. Sve je rezultiralo nevjerojatnim preokretom argentinskog tenisača koji je slavio nakon pet setova te je okončao meč s 18-2 u gemovima.

Prve Sinnerove obavljene pretrage u Torinu i potom u Milanu nisu pokazale, izvještavaju talijanski mediji, nikakve posebne, nove i velike tegobe kod talijanskog tenisača. Iz Sinnerovog tima su najavili da će se 24-godišnji tenisač na terene vratiti tijekom ovog tjedna kada će početi s potpunim treninzima.

Uz to je najavljeno da Sinner neće nastupiti na niti jednom travnatom ATP turniru do Wimbledona kada se očekuje njegov povratak.

Sinner će u Wimbledon doći kao prošlogodišnji pobjednik, a ujedno je tada u londonskom All England Clubu osvojio posljednji od četiri Grand Slam trofeja. Dva puta je slavio na Australian Openu 2024. i 2025. te jednom na US Openu 2024. godine.