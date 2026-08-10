SDP oštro po Vladi zbog opasnog otpada u Lici: 'Postali smo meka za ekokriminal'

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EKOLOŠKA KATASTROFA /

Lika i Hrvatska moraju dobiti odgovor zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale. To se pita predsjednik Republike Zoran Milanović o ilegalnom otpadu u Gospiću, dok se ne stišavaju reakcije nakon objave USKOK-ova izvješća.

'Nezakonito, štoviše kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici, u okolici Gospića, mora se početi hitno sanirati. Sva dosadašnja opravdanja Vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti, pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnost ličke zemlje', poručio je Milanović.

Domovinski pokret traži sastanak vladajuće koalicije i hitnu sanaciju odlagališta.

'Prijedlog Domovinskog pokreta ide za time da Vlada proglasi ovaj događaj ekološkom katastrofom, značajno strožom kvalifikacijom od ekološkog incidenta. I nakon toga da jasno uđe u izravan pregovarački postupak bez javnog natječaja', rekao je Ivan Penava, potpredsjednik Hrvatskog sabora.

SDP: 'Hrvatska postala meka za ekokriminal'

Nakon sanacije, ističe Penava, treba vidjeti kako je do svega ovoga došlo. Uz pravosuđe koje traži kaznenu odgovornost, treba se ići i u smjeru institucionalnog zatvaranja pukotina, poručuje koalicijski partner.

Oporbeni SDP tvrdi da je situacija u Gospiću posljedica dugogodišnjeg urušavanja sustava zaštite okoliša.

'Postavljam pitanje gospodinu Plenkoviću – kako to da je Hrvatska postala ekomeka, odnosno meka za ekokiriminal u cijeloj Europi?', pita Mihael Zmajlović, saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša i prirode.

Navodi da je došlo do fleksibilizacije financijskih jamstava prilikom dobivanja dozvole za gospodarenje otpadom, kao i ukidanja obveze licencirane osobe za gospodarenje otpadom.

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