Nevjerojatan fenomen za dva dana stiže iznad Hrvatske: Počinje oko 19.30 sati

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SPEKTAKL /

Zapadni dio Europe iščekuje nevjerojatan fenomen - potpunu pomrčinu Sunca, koja se poklapa i s takozvanim Suzama svetog Lovre čiji blagdan crkva danas slavi.

Do pomrčine će doći za dva dana kada se mjesec potpuno poravna između Zemlje i Sunca te nakratko nastane polutama.

U Hrvatskoj u srijedu oko 19.30

Faza potpune pomrčine traje tek nekoliko minuta, a za sigurno promatranje potrebno je koristiti isključivo naočale namijenjene promatranju Sunca, jer u protivnom može doći do trajnog oštećenja vida.

U Hrvatskoj će biti djelomična pomrčina koja će početi u srijedu oko 19.30, ali se zato na nebu već danas može uživati u meteorskom roju Perzeida odnosno "Suzama svetog Lovre".