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Nevjerojatan fenomen za dva dana stiže iznad Hrvatske: Počinje oko 19.30 sati

Zapadni dio Europe iščekuje nevjerojatan fenomen - potpunu pomrčinu Sunca, koja se poklapa i s takozvanim Suzama svetog Lovre čiji blagdan crkva danas slavi.  

Do pomrčine će doći za dva dana kada se mjesec potpuno poravna između Zemlje i Sunca te nakratko nastane polutama. 

U Hrvatskoj u srijedu oko 19.30 

Faza potpune pomrčine traje tek nekoliko minuta, a za sigurno promatranje potrebno je koristiti isključivo naočale namijenjene promatranju Sunca, jer u protivnom može doći do trajnog oštećenja vida. 

U Hrvatskoj će biti djelomična pomrčina koja će početi u srijedu oko 19.30, ali se zato na nebu već danas može uživati u meteorskom roju Perzeida odnosno "Suzama svetog Lovre".

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10.8.2026.
17:19
RTL Danas
Pomrčina SuncaSunceFenomenHrvatskaSuze Sv. LovreSuze Svetog Lovre
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