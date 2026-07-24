Hrvate večeras u 21.40 čeka novi spektakl: Dovoljno je samo pogledati prema nebu

Međunarodna svemirska postaja (ISS) u srijedu u 21.36 sati bila je dobro vidljiva iz Hrvatske, a svi koji su propustili spektakl novu priliku dobivaju već večeras!

Kako je astronom i popularizator znanosti Ante Radonić ranije ispričao u razgovoru za Jutarnji list, u petak u 21.40 sati svjedočit ćemo još jednom preletu, iako na nešto manjoj visini.

Pogledajte prema nebu

Za uživanje u prizoru neće vam biti potreban ni teleskop ni dalekozor. Dovoljno je samo pogledati prema nebu.

Lako ju je prepoznati jer nalikuje vrlo sjajnoj zvijezdi koja se kreće ravnomjerno, ne treperi, nema crvena ili zelena navigacijska svjetla poput zrakoplova. Prelet traje nekoliko minuta, a ISS kreće se brzinom od oko 28.000 kilometara na sat na visini od približno 400 kilometara iznad Zemlje.

"Duga je oko 110, široka gotovo 100, visoka oko 30 metara. Ima velike solarne panele, zbog čega može biti sjajnija od svih zvijezda na nebu", naveo je Radonić.

Hrvati oduševljeni

Nakon što je ISS u srijedu preletio iznad Hrvatske, brojni oduševljeni čitatelji portala Net.hr podijelili su dojmove. Javljali su se Karlovca, Zagreba, Međimurja, Krka, Babine Grede...

"Vidjela uživo. Suludo, iznad naše terase na Krku", napisala je jedna čitateljica, dok je druga navela: "Preletio iznad nas. Lijepo za vidjeti."

"Bilo je zgodno gledati sedam minuta kako nebom plovi i jakim svjetlom svjetli Međunarodna svemirska postaja. Nesvakidašnji prizor", pisalo je pak u jednom komentaru.

Podsjetimo, na ISS-u trenutačno se nalaze članovi posade iz NASA-e, Roscosmosa i Europske svemirske agencije. Astronom Radonić za Jutarnji je objasnio što tamo točno astronauti rade.

"Osim samog održavanja postaje, koje je izuzetno složeno, svi oni svakodnevno provode razne znanstvene eksperimente vezane uz boravak u svemiru, u bestežinskom stanju, proučavaju kako mikrogravitacija utječe na ljudski organizam, biljke, bakterije i nove materijale, održavaju složene sustave postaje te pripremaju dolazak i odlazak svemirskih letjelica", ispričao je Radonić.

Plane je inače umiroviti ISS 2030. godine, a njezinu bi ulogu trebale preuzeti komercijalne orbitalne postaje koje razvijaju privatne tvrtke. "NASA pritom planira od tih tvrtki kupovati usluge za svoje astronaute i istraživanja, dok će se sve više usmjeravati na program Artemis i buduće misije na Mjesec, a jednoga dana i na Mars", naveo je Radonić, koji također napominje kako bi se život Postaje mogao produžiti ako spomenute tvrtke budu kasnile sa svojim projektima.