Jeste li u 21.36 pogledali prema nebu? Hrvati su oduševljeni viđenim: 'Nesvakidašnji prizor'

Međunarodna svemirska postaja (ISS) preletjela je večeras iznad Hrvatske i bila je prilično dobro vidljiva. Na noćnom nebu ukazala se oko 21.36 sati iz smjera zapada i odjurila prema istoku, a nije vam bio potreban ni teleskop ni dalekozor. Na nebu se vidjela kao velika bijela svjetleća kugla.

"ISS će danas biti jako dobro vidljiva jer će preletjeti točno iznad Hrvatske pa će nam biti najbliže", rekao je ranije astronom i popularizator znanosti Ante Radonić u razgovoru za Jutarnji list.

ISS lako se prepoznaje - nalikuje vrlo sjajnoj zvijezdi koja se kreće ravnomjerno, ne treperi, nema crvena ili zelena navigacijska svjetla poput zrakoplova. Prelet traje svega nekoliko minuta, a postaja se kreće brzinom od oko 28.000 kilometara na sat na visini od približno 400 km iznad Zemlje.

Kako se mogla vidjeti?

"Međunarodna svemirska postaja danas je bila jako dobro vidljiva jer je preletjela točno iznad Hrvatske, bila nam je najbliže. Iako je njezina putanja vodila iznad Gorskog kotara, iz Zagreba se mogla pratiti gotovo cijelim preletom. Bila je vrlo visoko na nebu, pa je zbog povoljnog položaja u odnosu na promatrače i kuta pod kojim Sunce obasjava njezine solarne panele izgledala posebno sjajno", rekao je za Jutarnji Ante Radonić.

Mnogi čitatelji našeg portala poslali su nam videa i fotografije ISS-a kojeg su ugledali na nebu. Pogledajte ih OVDJE.

"Vidjela uživo. Suludo, iznad naše terase na Krku", poručila je čitateljica Nataša, dok je Gordana dodala: "Preletio iznad nas. Lijepo za vidjeti". "Bilo je zgodno gledati sedam minuta kako nebom plovi i jakim svjetlom svjetli Međunarodna svemirska postaja. Nesvakidašnji prizor", poručila je Eta.

Javili su se i čitatelji iz Karlovca, Babine Grede, Međimurja.

Nova prilika u petak

Astronom ističe i kako je Međunarodna svemirska postaja prilično velika: "Duga je oko 110, široka gotovo 100, visoka oko 30 metara. Ima velike solarne panele, zbog čega može biti sjajnija od svih zvijezda na nebu."

Napominje i kako ovo neće biti jedini prelet u srpnju: "Još jedan ćemo imati u petak 24. srpnja, u 21.40 na nešto manjoj visini."