Hrvatski astronom o misiji Artemisa: 'Propaganda, lansirali su ih u svemir s pokvarenim WC-om…'

Bili su dalje od Zemlje nego itko ikad u povijesti, snimili su spektakularne fotografije iz svemira, a sada su na povratku kući. 10 000 fotografija snimili su astronauti na Artemisu 2. Sedam sati trajao je prelet pored Mjeseca, kada su vidjeli ono što ljudsko oko nije nikad prije. 20 % tamne strane mjeseca bilo je obasjano Suncem.

Astronauti su svjedočili udarima meteora u Mjesec, doživjeli pomrčinu Sunca. Nakon sedam dana obaranja rekorda: Imaju samo još jedan zadatak, sigurno se vratiti na zemlju.

Zašto je povratak opasan i je li NASA-ina misija pokazala da ljudi ponovno mogu hodati po mjesecu, za RTL Direkt reći će astronom Korado Korlević iz zvjezdarnice u Višnjanu.

Zašto je povratak na Zemlju za posadu Artemisa 2 rizičan?

Treba reći da onaj uvodni dio nije potpuno točan. To je, nažalost, propagandna mašinerija koja opisuje nešto što jedinstveno nije tako, ali povratak je opasan. Neće kočiti prije toga, nego idu direktno brzinom povratka s Mjeseca. Ulaze u atmosferu s 11,2 kilometra u sekundi. Taj Boeingov toplinski štit prošli put je zakazao tako da taj ulazak u atmosferu će zbilja biti opasan.

Koji dio je propaganda i što nije točno?

Pričamo o Mjesecu gdje su ljudi sletjeli i nosili kamenje doma po poslikati ga, orbitira okolo mjeseca. Taj dio apsolutno nema veze s tim da nikad nije viđeno. To u Srednjem vijeku su mogli reći da je nevidljiva strana Mjeseca ona koja nije viđena. Nakon letova Apolla Mjesec je istražen i oni su praktički ponovili čak i lošije nego što je bilo 1968. misiju Apolla 8. Nisu ušli u orbitu, nego su prošli blizu i taj dio je, recimo, modernija oprema koja je radila i nije čak ni sva radila.

Puno smo ovih dana čuli o tome da su otišli najdalje i da su vidjeli ono što čovjek nikada. Mislite da ovo nije baš tako povijesna misija? U čemu je njezina znanstvena vrijednost?

Ja ne vidim da ima znanstvenu vrijednost. Eventualno ako rade neke medicinske eksperimente s posadom, ali doći slikati Mjesec...Imamo oko Mjeseca sonde koje slikaju Mjesec do rezolucije tako da se vide tragovi astronauta gore. Znači, nema ničega što su oni napravili, a da je povijesno, osim što je udaljeno nešto kilometara dalje nego što su bile misije Apollo, samo zato što ih je bilo strah ući u orbitu, nego su napravili petlju. Znači, ovo je jedna misija gdje Amerikanci ponovno uče letjeti na Mjesec.

Je li cilj na kraju bio pokazati da su Amerikanci bolji od Kineza koji idu na mjesec 2030.?

Apsolutno. Sve što smo gledali je propaganda jednog carstva u dekadenciju, koji želi pokazati da još nije za baciti i zato se javlja Mlado carstvo koje će pokazati da su bolji. Hladni rat koji smo imali Sovjetski Savez, Sjedinjene Američke Države samo zapakiran poslije 60 godina u drugo pakovanje.

Je li posada Artemis dokazala da čovjek može ponovno šetati Mjesecom i mogu li to Amerikanci napraviti već 2028. kao što planiraju?

O nikakvoj šetnji nije bilo riječi, to su četiri astronauta koji su ispaljeni s letjelicom, koja je odgađana da bi otkrili nakon prvih dana, da im WC ne radi i da bi onda sljedećih pet dana popravljali taj WC i nitko sretniji od njih što se vraćaju i WC im ponovno radi. Znači, ta misija je pokušaj da se nauči ono što su Amerikanci zaboravili jer generacija koja je radila Apollo ide u mirovinu. Pitanje je je li itko živ od tih inženjera koji su to radili. Ovo su mladi inženjeri koji su morali sve na novo naučiti.

Ako je čovjek '69 hodao po Mjesecu, sada 2026. samo leti oko Mjeseca. Nije li to onda na neki način argument više za one koji uopće ne vjeruju da je čovjek ikada bio na Mjesecu, ako sada, sami kažete, možemo manje nego što smo mogli prije?

Ali uvijek je priča o ljudima. Ne treba reći da je taj pothvat 60-ih godina, koji je kulminirao sa 69 slijetanjem, jedan veliki dio industrije, inženjera novca koji je imala Amerika uloženo u jedan pothvat tog tipa, i ti inženjeri iz tog vremena su nešto posebno. Kad gledamo brzinu kojom su razvijali mlazne avione i naprosto svu tehnologiju, to je bilo jedno jako, jako čudno vrijeme. Danas nemamo toga. Danas kad pogledamo Ameriku, to je društvo gdje se prodaju snovi, gdje Hollywood zarađuje više nego automobilska industrija. Proizvodnja programa je onaj dio koji je društvo snova. Amerika nije ona koju smo mi nekad navikli. Recimo, to se preselilo u Kinu. Kina je ta koja iz fakultete izbacuje negdje oko milijun i dvjesto tisuća inženjera godišnje. Onda je pitanje da li ta ekipa ima nešto veze s hodanjem po Mjesecu. Oni su Mjesec gledali s velike udaljenosti, napravili petlju i vraćaju se doma. Oni nisu apsolutno pokušali ništa hodati. Oni nisu imali lander sa sobom. Oni su radili probe spajanja. Ovo je naprosto izvidnica za pokazati da mogu prije nego što naprave Kinezi.

Mislite da će Kinezi prije Amerikanaca hodati po Mjesecu i mislite li da će se to dogoditi uskoro?

Postoji datum koji je u Kinezima izuzetno važno, a to je 80 godina osnivanja Kine ili proglašenja moderne Kine i to je 2028. kada su Amerikanci mislili sletjeti na Mjesec, za preteći Kineze. Amerikanci ne vjerujem da će stići do 2028. to napraviti, a Kinezi prema robama koje rade u orbiti pripremaju mogli biti dvije godine prije planiranog se spustiti i pokazati da je Kina postala nešto drugo. Nakon 80 godina postojanja revolucije i one silne sirotinje koji su tada bili.

Vidim da niste jako impresionirani ovim Artemisom 2 i ovime što smo gledali proteklih dana. Mogu li vas onda pitati je li nas ovaj put oko Mjeseca na bilo koji način približio putu na Mars?

Što se tiče optimizma bio oduševljen s Apellom i s projektom i s Amerikancima šezdesetih i sedamdesetih godina. Ovi Amerikanci su neki kekasti, mekasti i to nije ona Amerika od nekad. A onda ta priča s Marsom je jedna jako velika izmišljotina. Zato što ako jedva idemo do Mjeseca, do Marsa je to 100 puta teže, 100 puta skuplje i 100 puta opasnije. Po meni ova civilizacija ne ide do Marsa. Sljedeća ona koja dođe iza nas, možda bude putovala.

Sigurno znate da se za par stotina tisuća dolara može rezervirati hotel na Mjesecu 2032. Mislite li da je to prevara ili?

Znamo na Višnjanu dosta njih koji će vam dati papir za 100 tisuća dolara će vam prodati komad Sunca. Nije problem. Vi dođite sa 100 tisuća dolara, ja vam nađem ekipu koja će vam dati papire.

Hoće li se astronauti vratiti drukčiji nego što su bili kada su kretali? Znamo da oni koji su bili zapeli na devet mjeseci na Međunarodnoj svemirskoj postaji su ostarjeli znatno. Hoće li se i ovima dogoditi nešto slično s tijelom ili ne?

Uvijek se desi. Ne možemo izbjeći bestežinskog stanja. Prva stvar koja se desi da se počne skupljati voda između pršljenova kičme, nije trajno, ali tih 5-6 cm, koliko si duži, zna biti problem u skafanderu. A onda postoje psihološki problem. U veličini jednog malog autića, poslati četvoricu na put od deset dana s pokvarenim WC-om, s kompjuterima koji ne rade sa stalnom vezom sa Zemljom koje moraju raditi. Ustvari, to su influenceri koji su poslali gore za pokazati veličinu Amerike. Teško je i oni će se vratiti nazad i onda što im slijedi, budu ih vukli okolo po sajmovima kao atrakciju. To je jedan od onih poslova koji baš moraš htjeti raditi.