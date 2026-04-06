Otkrivamo što astronauti Artemisa 2 jedu, kako vježbaju i spavaju

"Ona je jela puno svemirske hrane. A ovdje imamo nekoliko stvari za pokazati", pričao je astronaut Jeremy Hansen ovog vikenda uz svoju suputnicu Christinu Koch. Jer, i najdalje od Zemlje što je čovjek ikad bio treba nešto jesti.

Posada Artemisa 2 tako nam je otkrila što su imali za večeru. "Ovo je Jeremyjeva večera, a u svemiru zapravo jedete svu hranu iz neke vrste vrećice, plastičnih vrećica ili malih metalnih vrećica, jer moramo rehidrirati puno hrane. Ovo je zapravo koktel od škampa. I ovo je već rehidrirano, dakle dodali smo mu vodu, a škampi su upili tu vodu i zapravo je prilično ukusno", rekla je članica posade Christina Koch.

Ne samo napredak misije, nego i svakodnevni život četvero astronauta prate astrofizičari i mnogi drugi znanstvenici na planetu, pa i u Hrvatskoj. "Cijela posada nalazi se u vrlo skučenom prostoru koji je usporediv s kamp kućicom. Sve je pripremljeno do zadnjeg detalja na Zemlji, tako i prehrana. Ona je najčešće gusto pakirana, radi se o visokoenergetskoj hrani gdje ustvari u malim zalogajima uzimate velike količine energije", kaže Stefan Cikota sa Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Jelovnik Artemisa

Otvorimo li Artemisov meni, na jelovniku ćemo među ostalim naći tortilje, quiche od povrća, jaja s kobasicama, kus-kus s orašastim plodovima, pa onda goveđa prsa s roštilja, makarone sa sirom, salatu od manga ili cvjetaču s butternut tikvom. Od pića astronautima se nudi kava, kakao, zeleni čaj, limunada i smoothieji od manga i breskve. Za desert imaju klasike, tropsku voćnu salatu, kekse ili čokoladu. Ili, kako Christina Koch tumači, "ovo je grašak. Dakle, moramo jesti povrće čak i u svemiru, ali ne brinite, daju nam makarone sa sirom".

Osim što snimaju i šalju nikad viđene fotografije Zemlje i Mjeseca, u bestežinskom stanju posada Artemisa može i vježbati, a onda se i oprati, naravno bez tuševa. A tu je poseban sustav WC-a, s kojim su na Orionu već imali manjih problema. Svaki astronaut ima svoj lijevak, a ventilator povlači mokraću i izmet u posebni tank s filterima protiv smrada. U misijama Apollo imali su obične plastične vrećice. "Vrlo je važno da je sve napravljeno što je jednostavnije moguće za posadu, kako bi njima bilo udobno, jer je i to ključan dio istraživanja", kaže Melissa McKinley, voditeljica razvoja svemirskog toaleta za Orion kapsulu.

Kako astronauti spavaju?

Naravno, u desetodnevnoj misiji treba se nekad i naspavati, u prostoru gdje nema poda ili stropa. "Za spavanje se obično astronauti vežu, jer je za tijelo prirodnije ili lakše se zaspi ako ima neku vrstu pritiska, tako da se često nalaze u vrećama za spavanje koje su vezane uz neku ravnu plohu", kaže profesor Cikota, ali jedina žena u posadi baš voli, kako kaže, spavati naglavce, kao šišmiš.

Sad kad ste upoznali svakodnevicu astronauta na Orionu, treba spomenuti da cijela misija zasad protječe po planu, sve je bilo uspješno, od lansiranja, odvajanje od rakete, razvijanja solarnih krila, paljenja motora, do izlaska iz Zemljine orbite i puta prema Mjesecu. Baš noćas dogodit će se lunar flyby, prvi put nakon '72. i dalje nego ikad od Zemlje. Punih 40 minuta posada neće imati vezu sa kontrolnim centrom na Zemlji.

"Prekid komunikacije zapravo nije nikakav razlog za zabrinutost, to je očekivano dio cijele misije. Radi se o trenutku kada će se Artemis 2 nalaziti iza Mjeseca, i u tom trenutku sa Zemlje nemamo direktnu komunikaciju sa Mjesecom", objašnjava Stefan Cikota sa FER-a.

Ipak, bit će to najuzbudljiviji dio misije, nakon kojeg će posada biti na putu natrag prema Zemlji. Fascinantno, kapsula će za to koristiti Mjesečevu gravitaciju i takozvani efekt praćke, bez korištenja motora. Povijesna misija trebala bi završiti u subotu ujutro, kada će kapsula pasti negdje u Tihi ocean.