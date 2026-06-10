[KVIZ] Misliš da znaš sve o biljkama Dalmacije? Onda je vrijeme da se okušaš na ovim pitanjima

OD 18. DO 20. LIPNJA /
Još 8 dana do najvećeg tech festivala na Jadranu: Eksluzivni partiji, 'okršaj' liderica i roboti na rivi
Vijenci od lišća kojeg zimzelenog stabla su u antici krasili glave pobjednika i pjesnika, a danas su neizostavan začin u pašticadi i drugim jelima?
Od ljekovitih trava koje rastu iz škrtog kamena do plemenitih stabala koja hrane generacije, dalmatinska flora je živi spomenik bioraznolikosti. Mislite li da poznajete sve tajne ovog zelenog blaga – od "besmrtnog" cvijeta do "sirotinjske čokolade"?