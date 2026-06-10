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[KVIZ] Misliš da znaš sve o biljkama Dalmacije? Onda je vrijeme da se okušaš na ovim pitanjima

[KVIZ] Misliš da znaš sve o biljkama Dalmacije? Onda je vrijeme da se okušaš na ovim pitanjima
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Foto: ChatGPT

Vijenci od lišća kojeg zimzelenog stabla su u antici krasili glave pobjednika i pjesnika, a danas su neizostavan začin u pašticadi i drugim jelima?

10.6.2026.
6:02
Webcafe.hr
ChatGPT
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Od ljekovitih trava koje rastu iz škrtog kamena do plemenitih stabala koja hrane generacije, dalmatinska flora je živi spomenik bioraznolikosti. Mislite li da poznajete sve tajne ovog zelenog blaga – od "besmrtnog" cvijeta do "sirotinjske čokolade"?

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