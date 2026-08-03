Severina šokirala izazovnim pozama na društvenim mrežama: Reakcije obožavatelja podijeljene

Hrvatska glazbena zvijezda Severina (54) ponovno je uspjela uzburkati javnost. Svojom posljednjom objavom na Instagramu najavila je novu pjesmu na način koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim - serijom provokativnih fotografija popraćenih još intrigantnijim stihovima, izazvavši lavinu komentara i pokrenuvši žustru raspravu među svojim pratiteljima.

Na fotografijama snimljenim u spavaćoj sobi, pjevačica pozira u crnom donjem rublju i bundi, a atmosfera odiše intimnošću. Vizualni narativ dodatno je naglašen stihovima koji govore o zabranjenoj privlačnosti: "Pozovi me ti,/ti u krevet vaš,/kad je ušuškaš…/Pozovi me da,/da je naučim/šta sve dopuštaš…". Objava je najava za njezin novi singl 'Pozovi me ti' ('Anksiozna'), čiji je izlazak zakazan za četvrtak.

Podijeljene reakcije obožavatelja

Kao što se moglo i očekivati, objava je izazvala snažne i potpuno oprečne reakcije. Dok su jedni izražavali oduševljenje i podršku, drugi su pjevačicu kritizirali zbog, kako smatraju, pretjerane provokacije. U obranu umjetničke slobode stala je i Ella Dvornik (35).

"Ajme majko. Ljudi još uvijek misle da pjevači pjevaju pjesme o svom osobnom životu. To se zove umjetničko izražavanje... Da je ovo scena iz filma nitko ništa ne bi rekao", napisala je u komentaru, usporedivši Severinin performans s glumačkom ulogom.

S druge strane, nisu izostali ni negativni komentari poput "Meni je ovo too much", koji pokazuju da je Severinin odabir još jednom pogodio živac dijela publike. Ipak, prevladali su komentari podrške i oduševljenja.

Novi projekt i veliki koncert

Ova objava nije samo izolirani potez, već pomno osmišljeni dio veće glazbene priče. Pjesma 'Pozovi me ti' ('Anksiozna') dio je nadolazeće glazbene trilogije, koja će uključivati i pjesme 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna') i 'Savršena'. Cijeli projekt služi kao uvertira za veliki glazbeni spektakl koji slijedi samo dva dana nakon izlaska singla - koncert u pulskoj Areni 8. kolovoza. Nastup u Puli dio je njezine turneje 'I Just Sing', na kojoj je prati orkestar od tridesetak glazbenika.

Jedno je sigurno - Severina je još jednom uspjela u svom naumu. Njezina najava postala je glavna tema razgovora, a bez obzira na podijeljena mišljenja, stvorila je ogroman interes javnosti za novu pjesmu i nadolazeći koncert, dokazavši da točno zna kako ostati u samom vrhu regionalne glazbene scene.