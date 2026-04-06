Pratite kako astronauti misije Artemis II prelijeću Mjesec: 'Vidimo i Zemlju'

Četvero astronauta misije Artemis 2 stiglo je u sferu gravitacijskog utjecaja Mjeseca, što znači točku u kojoj Mjesečeva gravitacija ima jači učinak na svemirsku letjelicu Orion nego Zemljina, priopćila je NASA u ponedjeljak.

Posada - američki astronauti Victor Glover, Christina Koch i Reid Wiseman te kanadski astronaut Jeremy Hansen - trenutno su prvi ljudi u više od 50 godina koji putuju prema Mjesecu.

Za Glovera, Koch i Wisemana to je drugi svemirski let, a za Hansena prvi. Koch je prva žena na NASA-inoj lunarnoj misiji, Glover prvi Afroamerikanac, a Hansen prvi Kanađanin.

Poletjeli su u srijedu navečer u kapsuli Orion na raketi Space Launch System iz svemirskog centra Cape Canaveral u američkoj saveznoj državi Floridi. Oko 24 sata kasnije, napustili su Zemljinu orbitu posebnim manevrom.

Oboren povijesni rekord

Posada Artemisa II preletjela je najveću udaljenost u svemir od Zemlje, oborivši rekord koji je postavila misija Apollo 13.

Kontrola misije rekla je astronautima: "Posado Integrity: 15. travnja 1970., tijekom misije Apollo 13, tri istraživača postavila su rekord za najveću udaljenost koju su ljudi ikada prešli od našeg matičnog planeta.

U to vrijeme, prije više od 55 godina, Lovell, Swigert i Haise preletjeli su 248.655 zakonskih milja od Zemlje. Danas, za cijelo čovječanstvo, pomičete tu granicu."

NASA kaže da je Apollo 13 preletio 248.655 milja od Zemlje 1970. godine. Agencija dodaje da će Artemis II dosegnuti maksimalnu udaljenost od približno 252.760 milja, što će u konačnici premašiti taj rekord za oko 4.105 milja.

Integrity je službeno započeo svoj prelet Mjeseca, počevši s znanstvenim promatranjima.

Specijalistica misije Christina Koch izjavila je za Kontrolu misije da sa svog broda mogu vidjeti i Mjesec i Zemlju, dodajući:

"Mislimo da je to neovisno o fokusiranju naših očiju jer je, naravno, Zemlja puno manja od Mjeseca u našem pogledu. Dakle, mogli biste pomisliti da se vaše oči fokusiraju na tamnije nebo, a to znači da ono ima samo prividni sjaj veći od Mjeseca. Ali budući da oboje vidimo u istom pogledu, mislimo da se to može zaključiti jer Zemlja u cjelini ima veći albedo."