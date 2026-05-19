TUGA U CIJELOJ ZEMLJI /

Molitva za tragično preminulog mladića: Blanka Vlašić dirnula javnost emotivnim oproštajem

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Primi ga u svoje naručje puno ljubavi i podari njegovoj duši mir koji zaslužuje, mir koji nikada neće prestati, stoji u molitvu za mladog ubijenog Drnišanina

19.5.2026.
19:24
Hot.hr
Ivo Cagalj/PIXSELL
Blanka Vlašić emotivnom se objavom oprostila od tragično preminulog Luke Milovca(19), mladića čija je smrt posljednjih dana šokirala hrvatsku javnost. Vijest o tragediji izazvala je val reakcija i nevjerice, a brojni građani, prijatelji i poznanici na društvenim mrežama ostavljaju oproštajne poruke.

Na svom je Instagram profilu proslavljena hrvatska atletičarka podijelila emotivnu molitvu posvećenu Luki i njegovoj obitelji, uz njegovu fotografiju i simbol slomljenog srca. Uz objavu je kratko napisala: „Molitva za Luku i njegovu obitelj”, čime je dodatno naglasila težinu trenutka i suosjećanje s obitelji.

Foto: Instagram/Screenshot

Molitva za mir i snagu obitelji

"Gospodine Bože, danas Ti predajemo našeg Luku, dragog sunarodnjaka koji nas je napustio. Primi ga u svoje naručje puno ljubavi i podari njegovoj duši mir koji zaslužuje, mir koji nikada neće prestati. Budi mu svjetlo nakon zemaljskih tama i dom u kojem više nema straha, boli ni suza. Molimo Te i za njegovu obitelj i sve koji danas tuguju. Uđi u njihovu bol sada kada riječi više ne mogu pomoći i zacijeli njihova slomljena srca svojom prisutnošću. Daj im snagu za svaki trenutak koji dolazi i vjeru da je Luka već sada nasmiješen u vječnosti s Tobom. Gospodine, blagoslovi ovu našu zemlju i čuvaj svaku dušu, a Luki podari pokoj vječni. Počivao u miru Božjem. Amen", stoji u molitvi za tragično preminulog maturanta.

Tuguje cijela Hrvatska

Smrt mladog Luke Milovca šokirala je cijelu zemlju. Posebnu težinu slučaju daje činjenica da je za ubojstvo osumnjičen i osuđivani Kristijan Aleksić, što je dodatno otvorilo pitanja o sigurnosti i ranijim propustima sustava.

Nakon vijesti o smrti, društvene mreže preplavljene su porukama tuge, nevjerice i oproštaja. Prijatelji i poznanici mladog Luke dijele uspomene i izražavaju šok zbog njegove prerane smrti, dok se javnost i dalje ne miri s tragedijom koja je obilježila posljednje dane.

Upravo je Blankina objava privukla posebnu pažnju zbog svoje snažne duhovne i emotivne poruke. Mnogi su je korisnici društvenih mreža izdvojili kao dirljiv izraz suosjećanja, vjere i zajedništva u trenucima duboke tuge koja je pogodila cijelu Hrvatsku.

POGLEDAJTE VIDEO: Majka je odlučila Luku pokopati u ovom odijelu: Trebao ga je nositi na maturalnoj idući petak

Blanka VlašićLuka MilovacUbojstvoMolitva
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
