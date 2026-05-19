Molitva za tragično preminulog mladića: Blanka Vlašić dirnula javnost emotivnim oproštajem

Blanka Vlašić emotivnom se objavom oprostila od tragično preminulog Luke Milovca(19), mladića čija je smrt posljednjih dana šokirala hrvatsku javnost. Vijest o tragediji izazvala je val reakcija i nevjerice, a brojni građani, prijatelji i poznanici na društvenim mrežama ostavljaju oproštajne poruke.

Na svom je Instagram profilu proslavljena hrvatska atletičarka podijelila emotivnu molitvu posvećenu Luki i njegovoj obitelji, uz njegovu fotografiju i simbol slomljenog srca. Uz objavu je kratko napisala: „Molitva za Luku i njegovu obitelj”, čime je dodatno naglasila težinu trenutka i suosjećanje s obitelji.

Molitva za mir i snagu obitelji

"Gospodine Bože, danas Ti predajemo našeg Luku, dragog sunarodnjaka koji nas je napustio. Primi ga u svoje naručje puno ljubavi i podari njegovoj duši mir koji zaslužuje, mir koji nikada neće prestati. Budi mu svjetlo nakon zemaljskih tama i dom u kojem više nema straha, boli ni suza. Molimo Te i za njegovu obitelj i sve koji danas tuguju. Uđi u njihovu bol sada kada riječi više ne mogu pomoći i zacijeli njihova slomljena srca svojom prisutnošću. Daj im snagu za svaki trenutak koji dolazi i vjeru da je Luka već sada nasmiješen u vječnosti s Tobom. Gospodine, blagoslovi ovu našu zemlju i čuvaj svaku dušu, a Luki podari pokoj vječni. Počivao u miru Božjem. Amen", stoji u molitvi za tragično preminulog maturanta.

Tuguje cijela Hrvatska

Smrt mladog Luke Milovca šokirala je cijelu zemlju. Posebnu težinu slučaju daje činjenica da je za ubojstvo osumnjičen i osuđivani Kristijan Aleksić, što je dodatno otvorilo pitanja o sigurnosti i ranijim propustima sustava.

Nakon vijesti o smrti, društvene mreže preplavljene su porukama tuge, nevjerice i oproštaja. Prijatelji i poznanici mladog Luke dijele uspomene i izražavaju šok zbog njegove prerane smrti, dok se javnost i dalje ne miri s tragedijom koja je obilježila posljednje dane.

Upravo je Blankina objava privukla posebnu pažnju zbog svoje snažne duhovne i emotivne poruke. Mnogi su je korisnici društvenih mreža izdvojili kao dirljiv izraz suosjećanja, vjere i zajedništva u trenucima duboke tuge koja je pogodila cijelu Hrvatsku.

