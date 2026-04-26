Blanka otišla iz Hrvatske pa pokazala prizor koji ju je naježio: 'Vidjela sam lika koji...'

Proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić (42) trenutačno boravi u Indija, gdje sudjeluje kao međunarodna ambasadorica utrke TCS World 10K Bengaluru 2026. U toj ulozi želi inspirirati i motivirati žene da kroz sport pronađu snagu za vlastite izazove, ali i dodatno osvijestiti važnost tjelesne aktivnosti za mentalno i fizičko zdravlje.

Na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke s putovanja, a jedna objava posebno je privukla pažnju. „Vidjela sam lika koji trči u dresu Luke Modrića. Koji najež“, napisala je uz fotografiju s utrke, što je oduševilo njezine pratitelje.

'Sport je za mene neodvojivi dio života'

Jedna od najboljih visašica u povijesti i dalje ponosno ističe svoju bogatu karijeru ispunjenu medaljama, ali i činjenicu da je sve uspjehe ostvarila bez mrlja. „Sport je za mene neodvojivi dio svakodnevnog života. Utječe ne samo na fizičko nego i na mentalno zdravlje i cjelokupno samopouzdanje. Posebno je za žene važno imati nešto što gradi vjeru u sebe. Kada postignete jedan cilj, shvatite da su mogući i drugi“, poručila je tijekom boravka u Indiji, naglašavajući koliko joj je sport pomogao u osobnom razvoju.

Podsjetimo, Blanka Vlašić posljednjih je tjedana u fokusu javnosti i zbog privatnog života. Nedavno se doznalo da se razvela od belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta, s kojim ima sina Monda. U međuvremenu, Ruben i njegova partnerica Charlotte Van Looy otkrili su da očekuju dijete, a vijest o prinovi podijelili su na društvenim mrežama.

