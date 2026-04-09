Blanka Vlašić nakon dugo vremena snimljena u javnosti: Fokus joj je trenutačno samo na ovome

Na današnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita o budućnosti stadiona Poljud pojavila se i predsjednica Atletskog sportskog kluba Split te proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić (42). Riječ je o jednom od njezinih rijetkih javnih istupa u posljednje vrijeme, što je dodatno privuklo pažnju javnosti.

Blanka je za ovu prigodu odjenula prozračan blejzer u nijansi slonovače, blago oversize kroja, dok je ipod blejzera nosila jednostavan bež top bez rukava. Cijelu kombinaciju su zaokružile visoko strukirane, široke hlače u prigušenoj zelenkastoj nijansi.

Privatni život ponovno u fokusu

Inače, osim profesionalnog angažmana, javnosti i dalje s interesom prati i njezin privatni život. Blankino pojavljivanje u Splitu dolazi u trenutku kad brojni domaći, ali i svjetski mediji pišu o njezinom bivšem suprugu, belgijskom novinaru Rubenu Van Guchtu.

Naime, on je netom nakon što je potvrđen razvod braka od Blanke, otkrio kako trenutačno iščekuje dijete s dugogodišnjom partnericom Charlotte Van Looy.

Podsjećamo, atletičarka do sada nije javno komentirala svoj odnos s Van Guchtom, a njezin fokus, po svemu sudeći, ostaje na poslu i onom najvažnijem - trogodišnjem sinu Mondu kojeg je dobila upravo s bivšim suprugom.

