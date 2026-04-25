Modrić napisao samo nekoliko riječi i sve oduševio: 'Luka, daj ti nama poklon - i potpiši!'

Hrvatski nogometni kapetan Luka Modrić (40), poznat po svojoj virtuoznosti na terenu, pokazao je svoju nježniju stranu, podijelivši s milijunima pratitelja intiman obiteljski trenutak. U dirljivoj objavi na Instagramu, Modrić je čestitao 13. rođendan svojoj kćeri Emi, otkrivši koliko mu obitelj znači i izvan svjetla reflektora.

"Sretan rođendan sve moje! Volim te beskrajno", napisao je Modrić uz seriju fotografija koje prikazuju sretne trenutke s obiteljskog slavlja.

Na prvoj slici, nasmiješeni Luka stoji iza svoje kćeri Eme dok ona sjedi ispred velike čokoladne torte. Druge dvije fotografije prikazuju opušteniju atmosferu, vjerojatno s obiteljskog odmora na brodu. Na njima Luka i Ema poziraju u zagrljaju, pokazujući iznimno prisan i topao odnos oca i kćeri. Posljednja fotografija prikazuje cijelu obitelj na okupu - Luku, suprugu Vanju, sina Ivana te kćeri Emu i Sofiju, okupljene oko rođendanskog stola.

Objava je brzo privukla pažnju brojnih pratitelja, uključujući i Modrićeve bivše i sadašnje suigrače. Javili su se Marcelo i Lucas Vázquez, ostavljajući emotikone srca, dok su obožavatelji iz cijelog svijeta uputili najljepše želje. Jedan navijač Milana iskoristio je priliku i napisao: "Luka, daj ti nama poklon i potpiši", aludirajući na neizvjesnost oko produljenja njegovog ugovora.

Nogometni geni i budućnost u Milanu

Ova obiteljska proslava dolazi u trenutku kada se naveliko spekulira o Modrićevoj profesionalnoj budućnosti. U dobi od 40 godina, veznjak i dalje igra na vrhunskoj razini u dresu AC Milana, kluba kojem se pridružio u srpnju 2025. nakon povijesnih 13 sezona u Real Madridu. Odluku o tome hoće li aktivirati opciju produljenja ugovora na još jednu godinu trebao bi donijeti u svibnju, a ona navodno ovisi o plasmanu kluba u Ligu prvaka.

Zanimljivo je da nogometni talent teče obiteljskim venama. Njegova slavljenica Ema i sama je uspješna nogometašica te igra za žensku U-13 ekipu AC Milana. Nedavno je s timom osvojila Garino Women's Cup, a ponosni otac dio finalne utakmice pratio je putem videopoziva. Čini se da bi prezime Modrić moglo još dugo odzvanjati nogometnim terenima.