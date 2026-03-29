Jeste li ovo očekivali? Otkriveno gdje će Luka Modrić nastaviti karijeru

Nedjeljno tiskano izdanje poznatih talijanskih sportskih novina Corriere dello Sporta donosi sljedeći naslov jutros: "Milan čeka Modrićev potpis ."

Situacija s hrvatskom zvijezdom, kapetanom Vatrenih Lukom Modrićem (40), dobro je poznata. Prošlog ljeta potpisao je Luka jednogodišnji ugovor s mogućnošću produženja na još jednu sezonu. Stoga će on odlučivati ​​o svojoj budućnosti. U Lukinom ugovoru već postoji opcija za 2027. godinu, no konačnu odluku donijet će sam Modrić, a prema posljednjim informacijama, izgledi za njegov ostanak su dobri.

Prema navodima tog medija, proteklih je dana održan i sastanak sa sportskim direktorom Iglijem Tareom na kojem se također razgovaralo o budućnosti najboljeg hrvatskog nogometaša svih vremena. Očekuje se da će veznjak konačan odgovor dati za nekoliko tjedana, prije kraja prvenstva, a optimizam u klubu raste. Za trenera Milana Massimiliana Allegrija Modrićev ostanak bio bi ključan, pogotovo ako se Milan vrati u Ligu prvaka.

Posljednjih dana, izbornik Hrvatske Zlatko Dalić govorio je o Modrićevoj budućnosti:

"Luka bolje od ikoga zna što će učiniti i kako će nastaviti. On je naš kapetan, naš vodič i naš vođa. Mnogo puta je bio otpisan, ali on je jedinstven i neponovljiv. Nadam se da će nam pomoći da ponovno postignemo velike stvari na Svjetskom prvenstvu."

Modrić oduševljava navijače Milana, ali i cijelu talijansku sportsku javnost, otkako je došao na San Siro. Od 30 prvenstvenih utakmica kao starter ih je igrao čak 28. Zamijenjen je samo pet puta. Gledajući sva natjecanja, odigrao je ukupno 32 utakmice i zabilježio učinak od 2 gola i 3 asistencije.

Iako se već neko vrijeme nagađa o mogućem kraju njegove profesionalne karijere, u klubu još vjeruju da može igrati na vrhunskoj razini. Luka je prošlog ljeta s Milanom potpisao ugovor do kraja aktualne sezone uz opciju da produži suradnju ako to želi. Fokusiran je na završnicu sezone u kojoj Milan uspješno kreće prema cilju, a to je osiguranje mjesta koje vodi u Ligu prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Gordon Schildenfeld otkrio tajnu o Luki Modriću iz reprezentacije Hrvatske