MISTERIJ /

Hoće li Modrić ostati u Milanu? Jedna stvar odlučuje o svemu

Hoće li Modrić ostati u Milanu? Jedna stvar odlučuje o svemu
Foto: Italy Photo Press/Zuma Press/Profimedia

Modrić se nalazi na prekretnici

26.3.2026.
18:13
M.G.
Budućnost Luke Modrića (40) u talijanskom Milanu, u kojega je stigao prošloga ljeta, vrlo je neizvjesna.

Morić je s Rossonerima potpisao ugovor na jednu sezonu s opcijom produljenja na još jednu, o čemu samo Luka odlučuje, i ne zna se hoće li se odlučiti na poduljenje suradnje.

Španjolski Mundo Deportivo pozabavio se Modrićevom situacijom i objavio da je njegova budućnost u Milanu "u zraku" jer poduljenje ugovora ovisi samo o dogovoru između Luke i kluba, a još uvijek nisu održani ključni sastanci.

Talijani oduševljeni

U upravi Milana ne kriju zadovoljstvo Modrićevim učinkom. Luka je odigrao 29 od 30 prvenstvenih utakmica i skupio gotovo 2.500 minuta na terenu i postao ključni igrač u momčadi.

Glavni Modrićev cilj dolaskom u Milan bio je održati vrhunsku formu za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Pitanje koje ostaje jest što planira nakon turnira. S obzirom na to da je pristao na značajno smanjenje plaće, s deset milijuna eura u Real Madridu na sadašnjih oko tri milijuna, jasno je da novac nije presudan.

Simbolika ili oproštaj?

Dodatnu je neizvjesnost unijela i Modrićeva nedavna gesta, kada je svoju Zlatnu loptu iz 2018. donirao klupskom muzeju. Mediji taj potez tumače dvojako: kao znak duboke povezanosti i najavu ostanka ili kao elegantan oproštajni poklon Milanu za kojega je navijao od djetinjstva.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
