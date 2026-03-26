Luka Modrić ima novi biznis: Ušao je u posao s prijateljem i suigračem iz Dinama

Luka Modrić još ne namjerava završiti karijeru, ali njegove aktivnosti izvan nogometna ozbiljno su se pojačale u posljednjih nekoliko godina. Modrić ulaže u brojne biznise, suvlasnik je engleskog drugoligaša Swanseaja, a sada je isplivao novi biznis.

Portal Lider objavio je kako je Modrić postao suvlasnik bjelovarske pivovare Zeppelin Craft Brewery. Luka nije većinski suvlasnik u toj firmi. Njegov udio je trećina, odnosno 33,04 posto, a zanimljivo je da je s njim u biznis ušao i njegov bivši suigrač iz Dinama Hrvoje Čale koji ima dva posto pivovare, a imenovan je i direktorom zajedno s dosadašnjim direktorom Ivanom Babićem.

Hrvoje Čale i Luka Modrić igrali su jeda uz drugoga u zaprešićkom Interu i zagrebačkom Dinamu, a ostali su prijatelji te sada i poslovni partneri. Osim pivovare i Swanseaja, Modrić ima i vlastitu firmu za nekretnine Modric Family SL koju je osnovao 2020. u Madridu, a bavi se izgradnjom, prodajom, iznajmljivanjem i upravljanjem nekretninama.

