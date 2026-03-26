FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RASTE KAPITAL

Luka Modrić ima novi biznis: Ušao je u posao s prijateljem i suigračem iz Dinama

Luka Modrić ima novi biznis: Ušao je u posao s prijateljem i suigračem iz Dinama
×
Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia

Modrić ima i vlastitu firmu za nekretnine Modric Family SL

26.3.2026.
14:13
Sportski.net
IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Luka Modrić još ne namjerava završiti karijeru, ali njegove aktivnosti izvan nogometna ozbiljno su se pojačale u posljednjih nekoliko godina. Modrić ulaže u brojne biznise, suvlasnik je engleskog drugoligaša Swanseaja, a sada je isplivao novi biznis.

Portal Lider objavio je kako je Modrić postao suvlasnik bjelovarske pivovare Zeppelin Craft Brewery. Luka nije većinski suvlasnik u toj firmi. Njegov udio je trećina, odnosno 33,04 posto, a zanimljivo je da je s njim u biznis ušao i njegov bivši suigrač iz Dinama Hrvoje Čale koji ima dva posto pivovare, a imenovan je i direktorom zajedno s dosadašnjim direktorom Ivanom Babićem

Luka Modrić ima novi biznis: Ušao je u posao s prijateljem i suigračem iz Dinama
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Hrvoje Čale i Luka Modrić igrali su jeda uz drugoga u zaprešićkom Interu i zagrebačkom Dinamu, a ostali su prijatelji te sada i poslovni partneri. Osim pivovare i Swanseaja, Modrić ima i vlastitu firmu za nekretnine Modric Family SL koju je osnovao 2020. u Madridu, a bavi se izgradnjom, prodajom, iznajmljivanjem i upravljanjem nekretninama.

Luka Modrić ima novi biznis: Ušao je u posao s prijateljem i suigračem iz Dinama
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Luka ModrićHrvoje čalePivovaraBiznis
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike