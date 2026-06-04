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Srpski reprezentativac potpisuje za hrvatskog velikana?

Srpski reprezentativac potpisuje za hrvatskog velikana?
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Foto: Katie Chan/Actionplus/Profimedia

Riječani pronašli zamjenu za Zlomislića

4.6.2026.
16:23
M.G.
Katie Chan/Actionplus/Profimedia
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Vratar srpske reprezentacije i član poljskog Widzew Łódźa Veljko Ilić (22) blizu je potpisa za hrvatskog prvoligaša Rijeku, u kojoj bi među vratnicama naslijedio Martina Zlomislića koji je nadomak odlaska s Rujevice i transfera u azerbajdžanski Qarabag.

Kurir je objavio da je Ilićev dolazak na Rujevicu vrlo realna opcija.

Put Zvezdine škole i potpuna afirmacija u Bačkoj Topoli

Nogometni put Veljka Ilića započeo je u omladinskoj školi Crvene zvezde, no pravu afirmaciju doživio je u TSC-u iz Bačke Topole. Tamo je iskoristio priliku zbog ozljede prvog vratara i nametnuo se kao dugoročno rješenje. Postao je ključni igrač momčadi i upisao 121 nastup čime je privukao pažnju brojnih europskih klubova.

Poljska avantura

Nakon sjajnih partija, u rujnu 2025. za 500.000 eura prelazi u poljski Widzew Łódź. Međutim, očekivanja se nisu ispunila jer se zbog jake konkurencije nije uspio izboriti za status prvotimca. Manjak minutaže glavni je razlog zbog kojeg se njegov odlazak čini izglednim, a navodno Rijeka upravo tu vidi svoju priliku.

Vratar modernog kova

Ilić je profil modernog vratara. Visok je 195 cm, dominantan u zračnim duelima te iznimno vješt u igri nogom, što mu omogućuje aktivno sudjelovanje u izgradnji napada. Prošao je sve mlađe selekcije Srbije, a redovito dobiva i pozive za A reprezentaciju, za koju još uvijek čeka službeni debi.

RijekaSrbijaMartin ZlomislićNogometna Reprezentacija Srbije
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