Šprajc testirao 'Bajs': 'Elegantno je iznio moje kilograme'

Poznati televizijski voditelj i novinar Zoran Šprajc (57), čije oštre i duhovite komentare na račun političke i društvene zbilje javnost prati u emisiji "Stanje nacije" na RTL-u, iskoristio je ljetnu pauzu za rekreaciju na zagrebačkom Jarunu. Umjesto analize stanja u državi, ovoga puta na meti njegove recenzije našao se gradski sustav javnih bicikala, koji je, sudeći prema njegovoj objavi na Instagramu, položio test s najvišom ocjenom.

'Jedan od boljih poteza gradske vlasti'

Na fotografiji objavljenoj na svom profilu, Šprajc pozira na prepoznatljivom plavom biciklu sustava "Bajs", vozeći se uređenom stazom uz jezero Jarun. Uz ležerno izdanje i osmijeh, podijelio je i svoje dojmove koji odstupaju od njegovog uobičajenog sarkastičnog tona. "Bajs je bez greške. Vrlo elegantno je iznio moje kilograme i guštanje po Jarunu", napisao je voditelj, dodavši i izravnu pohvalu gradskim vlastima: "Jedan od boljih poteza gradske vlasti."

Ova neočekivano pozitivna recenzija dolazi od čovjeka koji je svoju karijeru izgradio na kritičkom promatranju poteza onih na vlasti. Objava je većinom naišla na odobravanje pratitelja, ali bilo je i onih koji su iskoristili priliku kako bi kritizirali gradsku vlast.

Pokrenut u kolovozu 2025. godine, ovaj gradski projekt doživio je izniman uspjeh, s više od sedamdeset tisuća korisnika i milijun prijeđenih kilometara zabilježenih do proljeća ove godine. Velika popularnost potaknula je grad na najavu proširenja flote s dvije na tri tisuće bicikala.

Dok čeka povratak na male ekrane, Zoran Šprajc očito i dalje pomno prati "stanje nacije", ali iz nešto drugačije, opuštenije perspektive.