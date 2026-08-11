Doznajemo: Novi Mierez ima ozbiljne ponude, odlazi li iz Osijeka već na polusezoni?

Kada je 26-godišnji Armando León ovog ljeta stigao na Opus Arenu, malo tko je očekivao da će upravo on postati glavna priča početka sezone. Došao je tiho, na probu, kao prilična nepoznanica iz andorske lige. Nekoliko tjedana kasnije, nakon dva pogotka i izvanredne partije u prvom startu protiv Rudeša, prvi Meksikanac u povijesti NK Osijek postao je igrač o kojem se najviše priča, a navijači pitaju jesu li dobili novog heroja kojeg će slaviti? No, pitanje je hoće li ostati i nakon zimskog dijela prvenstva. Portal Net.hr doznaje iz dobro obaviještenih izvora kako su neki klubovi već zainteresirani za njega i kako postoji mogućnost da Armando León već na polusezoni napusti Opus Arenu. Osijek ga je potpisao na 1+1, što znači da mogu produljiti ugovor s njim na još godinu dana.

Put od probe do junaka

Leónov put do Osijeka nije bio popločan milijunskim odštetama i velikim najavama, nego čistim talentom, željom, voljom i upornošću da se dokaže u SuperSport HNL-u i to ne baš u dobrom momentumu za Osijek, nakon loše sezone u kojoj su se Osječani borili za ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa. Armando León je školski primjer nove, opreznije klupske politike. Nakon dvije sezone obilježene skupim, ali često promašenim pojačanjima, nova sportska struktura okrenula se pametnijim rješenjima. Meksikanac je stigao kao slobodan igrač i morao je tijekom tri tjedna priprema uvjeriti stručni stožer da zaslužuje ugovor. Odigrao je sve pripremne susrete, a klub je procijenio da ga želi zadržati, ponudivši mu ugovor 1+1. Ključnu ulogu u njegovom dolasku imao je novi trener Osijeka, Argentinac Federico Bessone.

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Iako su u andorskoj Santa Colomi surađivali tek četiri utakmice, to je bilo dovoljno da Argentinac prepozna njegove kvalitete. Ta kratka, ali uspješna epizoda, okrunjena senzacionalnom pobjedom protiv Borca iz Banje Luke u kojoj je León zabio i asistirao, bila je presudna.

"Svakako je i trener Bessone zaslužan što sam ovdje. Poznaje me kao igrača, zna što mogu donijeti u igri. Vjerujem da ćemo i ovaj put dobro surađivati", otkrio je León po potpisu ugovora.

Duh Ramona Miereza na Opus Areni

Od prvog treninga u Osijeku, jedna usporedba nametnula se sama od sebe. Visok 189 centimetara, snažne građe i prepoznatljivih kretnji, León je suigrače i navijače odmah podsjetio na Ramona Miereza, argentinskog napadača koji je postavio visoke standarde u klubu i postao ljubimac navijača.

"Haha, odmah su mi to rekli, valjda već nakon prvog treninga. Čuo sam da je bio odličan strijelac. Trudit ću se opravdati očekivanja", sa smiješkom je prokomentirao León, svjestan težine te usporedbe. Osjećaj svojevrsnog déjà-vua pojačao se i kada je sportski direktor Kenneth Zandvliet opisivao njegove kvalitete, a mnogi navijači u opisu prepoznali upravo omiljenog "El Tora".

Ipak, nakon impresivnog nastupa protiv Rudeša, gdje je s dva rana pogotka trasirao put prema uvjerljivoj pobjedi, León je počeo izlaziti iz sjene slavnog prethodnika.

Robert Špehar, bivši nogometaš Osijeka, danas trener ŽNK Osijek, u nedjelju je za portal Net.hr dao intervju o preporodu NK Osijek i komentirao Armanda Leóna.

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"Došao je taj mali Leon, Meksikanac i donosi puno. Zaista, nevjerojatna kopija po konstituciji i izgledu od Miereza, zaista podsjeća na njega. Ali, kažem, isto tako ganja zadnju liniju, silovit je, što se tiče igre s nogom puno je bolji, a vidimo i tu kvalitetu igranja glavom, tako da se s njim puno dobilo", rekao nam je Robert Špehar.

Čitav intervju s Robertom Špeharom čitajte - OVDJE.

Prvi Meksikanac u Osijeku na najboljem je putu da na Opus Areni ispiše vlastitu priču.

Što León donosi Osijeku?

Osim golova, koji su najvidljiviji učinak, Armando León donosi momčadi dimenziju koja joj je možda i nedostajala. Sportski direktor Kenneth Zandvliet opisao ga je kao napadača koji unosi golemu energiju u igru.

"Izuzetno je marljiv i snažan u duelima, posebno kada igra leđima okrenut protivničkom golu. To nam kao momčadi omogućuje da se podignemo više na terenu i zadržimo posjed u opasnim zonama", istaknuo je Zandvliet.

Njegova uloga ključna je i u tranziciji, gdje agresivnim presingom značajno rasterećuje vezni red. To se najbolje vidjelo kod četvrtog pogotka Rudešu, kojem je kumovao upravo njegov pritisak na suparničku obranu. Analitika potvrđuje vizualni dojam. León nudi rijetku kombinaciju fizičke dominacije, prijetnje golu i visokog intenziteta rada, a zna i s loptom.

Statistike pokazuju njegovu stalnu prisutnost u opasnim zonama i efikasnost u realizaciji prilika. On je profil kompletnog napadača koji se zna spustiti po loptu, povezati igru i biti opasan u završnici.

Naravno, prerano je za donošenje konačnih zaključaka. Andorska liga kvalitativno je daleko ispod hrvatske, a Rudeš nije mjerilo koje otkriva puni potencijal. Ipak, njegov početak u bijelo-plavom dresu više je nego obećavajući. Za igrača koji je stigao na probu, ovakav start je scenarij iz snova. Armando León utjelovljuje upravo ono što je Osijek tražio. Minimalan financijski rizik, a potencijalno ogroman dobitak na terenu. Ponosan što je prvi Meksikanac u povijesti kluba, svjestan je odgovornosti, ali i spreman na izazov koji donosi SHNL. Osijek je možda dobio napadača koji će obilježiti sezone koje dolaze.