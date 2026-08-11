Danas slavi rođendan, a reality show je promijenila iz temelja i postala globalni fenomen

Iako nije pobijedila u showu, njezin boravak u vili na Fidžiju donio joj je status ikone i globalnu slavu.

Kaos, suze i rekordi gledanosti

Leah, Amerikanka iranskog podrijetla iz Calabasasa, u show je ušla kao studentica, no nitko nije mogao predvidjeti utjecaj koji će imati. Njezina 'kaotična energija' i brutalna iskrenost, posebno tijekom turbulentne veze s Robom Rauschom, dovele su do četverostrukog porasta gledanosti. Njihov prekid rezultirao je jednom od najbizarnijih scena u povijesti realityja, kada je Rob u suzama skočio u bazen kako bi izbjegao kamere, trenutak koji su producenti kasnije opisali kao 'čistu kinematografiju'. 'Osjećam se kao da su te doslovno tražili za mene', rekla mu je na početku veze, ne sluteći dramu koja će ih proslaviti. Smatra se da Leah nikada nije pogledala nijednu epizodu showa, što je njezino ponašanje činilo još autentičnijim i privlačnijim publici. Njezine duhovite izjave postale su viralni hitovi na TikToku, a modni odabiri, uključujući vintage komade, postavili su nove trendove.

Ljubav nakon drame i poslovno carstvo

Nakon ljubavnog brodoloma s Robom, Leah je pronašla sreću s londonskim modelom Miguelom Harichijem, s kojim je stigla do finala i osvojila drugo mjesto. Njihova veza nastavila se i nakon showa, što su i službeno potvrdili na ponovnom okupljanju nakon što ju je Miguel iznenadio za rođendan i pitao da mu bude djevojka. Uspjeh koji je postigla zapanjujuć je.

Danas ima više od pet milijuna pratitelja na društvenim mrežama, potpisala je ugovor s prestižnom agencijom United Talent i postala glavna kreativna direktorica i suvlasnica uspješnog brenda parfema Skylar. Njezin put dokaz je da za pobjedu u realityju nije uvijek potrebno osvojiti prvo mjesto, već autentičnost kojom se osvaja publika.

Leah u šestoj sezoni Love Island USA gledaj na platformi Voyo.

Produži svoje ljeto na Tenerifima u 'Love island Adria', prijavi se na linku: PRIJAVA