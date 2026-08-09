Ivo Smoje: 'Rezultati su briljantni, a klub sve više ima osječki i slavonski identitet'

NK Osijek startao je u novu sezonu na način koji su navijači mogli samo sanjati. Dvije pobjede u prva dva gostujuća kola s impresivnom gol-razlikom 8-1 unijele su euforiju i optimizam u redove navijača. O preporodu kluba, radu novog stručnog stožera, mladim nadama, ali i onome što Osijeku i dalje nedostaje, za portal Net.hr otvoreno govori legenda kluba, Ivo Smoje.

'Ne pamtim kad je Osijek to napravio'

Osijek izgleda sjajno, 8-1 gol razlika u prva dva kola SHNL-a. Omerović je već na četiri pogotka u sezoni, ali vas sigurno više od toga svega veseli igra. Prije vas smo razgovarali s Robertom Špeharom koji govori da navijači Osijeka trebaju biti sretni, ali kako ne treba sad poletjeti. One prave utakmice tek dolaze. Kako vi vidite Osijek?

"Jako me veseli kad vidim malog Jonu Ježića u startnoj postavi, u prvom sastavu, jer je to ipak naše dijete. Znam mu i oca i brata koji je također u školi nogometa NK Osijek. Što se Ivana Kolarika tiče, standardizirao se, igra isto u prvom sastavu. To su stvari koje su meni drage, jako iznimno u ovoj priči. A što se tiče cijele momčadi i cijelog kluba, na dva gostovanja dvije pobjede i to kakve. Ne pamtim kad je Osijek to napravio, posebno kad je nekom utrpao šest golova. Sigurno da je sve navedeno dobar temelj za sezonu. Bilo je puno upitnika i nepoznanica na početku sezone, puno skepse. Kako će to sve ići, u kojem će smjeru ići. Na kraju dečki, odnosno trener i stručni stožer, naravno i igrači, pokazali su, odnosno razuvjerili, vjerujem, većinu ljudi. Pokazali su da u njima postoji kvalitet i da su dobro odradili pripreme, dobro trenirali. Dugo su se pripremali za sezonu i na kraju plodovi svega toga su ove dvije pobjede u gostima", govori Ivo Smoje u uvodu razgovora za portal Net.hr.

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Pozitiva se pojavila, lakše se diše

Kad smo razgovarali u podcastu portala Net.hr Maksanov korner prije malo manje od godinu i pol dana, kritički i s dozom tuge ste govorili o Osijeku, kao što je govorilo u tom tonusu i dosta stručnjaka, prije svega ljudi koji vole Osijek. Osijek nije dobro izgledao. Je li sad srce na mjestu?

"Naravno da je. Ne mogu riječima opisati što za mene znače ovi rezultati, ali ne samo za mene nego i za ovaj grad, za ljude, navijače, sve koji vole NK Osijek. Stvarno mi je drago da se pojavila pozitiva. Naravno da su rezultati donijeli to. Vodstvo kluba, novo vodstvo kluba, vodi klub onako kako su to planirali, kako su zamislili. Napravili su puno rezova, promijenili dosta toga. Zapravo su se sve živo promijenili, kako se ono kolokvijalno kaže. I evo, uspjeli su na početku sezone. Opravdano je sve što su dosad u klubu napravili po pitanju sportskih rezultata. Prvenstvo je dugo, vidjet ćemo u kojem će u konačnici smjeru ići, ali ovaj put su oni sami startali odlično", govori Ivo Smoje i dodaje:

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'Klub u srži mora imati osječki i slavonski identitet'

"Ono što je meni u interesu jest da moj klub NK Osijek ima svoj identitet, a klub se po tom pitanju poboljšava, ide u pravom smjeru. Klupski identitet je sve bolji i bolji u Osijeku. To su kadrovi koji su tu, koji su odavde, koji su dali nešto klubu, dali nešto i ovom gradu. Znači, to su domaći dečki. Govorim o identitetu koji je lokalni, osječki, slavonski. Svaki klub treba domaćih snaga. Ne samo Osijek, stvar je ista i s Dinamom, Hajdukom, drugim momčadima, jer domaći dečki, domaće snage, klub i sredinu osjećaju drugačije i spremni su 'poginuti' ako treba za klub. Ne samo domaći dečki, nego i igrači koji su u prošlosti dali nešto klubu i gradu. Ne smijem zaboraviti spomenuti moja dva omiljena igrača, to su Bukvić i Omerović, koji su stasali kad sam još radio u klubu i sretan sam radi njih. Čini mi se da je Bukvić živnuo i da mu konačno možda malo i trener više vjeruje, da on to osjeća i pokazuje bolje igre. Htio bih istaknuti i Ivicu Vranješa. Jako mi je drago što su Ivicu Vranješa vratili u omladinsku školu. Čovjek je obilježio zadnjih dvadesetak godina škole nogometa. Veliki je poznavatelj nogometa i jako dobro je i to što je klub vratio Tomislava Šoršu. Tomislav Šorša je sjajan dečko i ako je tko zaslužio pristupom i na terenu i van njega, dobiti šansu, raditi u klubu, onda je to Tomislav Šorša. NK Osijek se budi u seniorskom dijelu, u omladinskom dijelu, klub popravlja identitet po pitanju domaćih snaga. Ivo Vranješ, da se vratim još malo na njega, skaut je koji je skautirao veliki broj igrača. Josip Mišić je živio kod njega u kući, ali nije samo njega skautirao, doveo u Osijek, nego sve žive valjda iz cijele regije. Uprava NK Osijek razmišlja o budućnosti kluba".

Rezultat ispred svega ili tradicija?

Govorite o identitetu, o domaćim dečkima u klubu. Federico Bessone je Argentinac, ali rezultat je dobar. Kažate da treba više domaćih snaga, ališto ako, tipa, ne samo u Osijeku, u bilo kojem gradu, klubu, dođu domaći igrači i klubu ne ide?

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"Naravno, u tom slučaju to ne bi bilo dobro. Rezultat je najbitniji. Federico Bessone za sad radi dobro, radi svim srcem i radi zasad odlično. Čovjek je prihvatio datu šansu u ne baš dobroj situaciji, nakon sezone u kojoj se klub borio za opstanak. Svaka mu čast i neka samo tako nastavi. Ali, ono što mene kao navijača veseli, i uvijek će me veseliti, jesu domaći igrači. To ću uvijek misliti. Tako je u Zagrebu, u Splitu, svugdje. Dakle, tu nema neke velike filozofije", zaključio je Ivo Smoje.