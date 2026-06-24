Poznati nogometaš otvorio dušu: 'Pitao bi sveznajućeg što bi radio drugačije od Dalića?'

Ivo Smoje, bivši profesionalni nogometaš, za Net.hr analizira prvu i iznimno važnu pobjedu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi protiv Paname 1-0 u srijedu ujutro po našem vremenu.

Nakon poraza u prvom kolu i velikog pritiska javnosti, osvajanje tri boda bilo je za Vatrene imperativ, a Smoje daje svoj osvrt na igru, kritike i ono što našu reprezentaciju čeka u nastavku natjecanja.

Pobjeda se, ističe, nikako ne smije podcijeniti.

"Ovo je velika, baš pobjeda Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Bez obzira što Panama nije neki protivnik oko kojeg bi se trebalo pretjerano slaviti, ali nakon poraza naših nogometaša u 1. kolu skupine L protiv Engleske 4-2, napravljen je pritisak, ne samo od strane medija nego od strane sportske Hrvatske kao takve. Trebali smo pobijediti pod mus. Da smo kojim slučajem izgubili utakmicu protiv Paname, ispali bi iz igre za drugi krug, jer bi Panama imala tri boda, a Gana četiri. Bila je ovo jedna teška utakmica za Hrvatsku, s posebnom težinom i značenjem. Nije lako proći ovo što su prošli naši nogometaši. Iako, ovaj dvoboj, odnosno prezentacija Hrvatske u njemu, nije ono najbolje od naše reprezentacije, ali najbitnije da smo upisali tri boda. Vjerujem da ćemo u trećoj utakmici protiv Gane u subotu biti još kvalitetniji, jer ćemo se popeti na jednu razinu forme koja je viša razina od ove sad. Vjerujem u pobjedu protiv Gane".

Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Je li hrvatskim reprezentativcima ova utakmica bila teža, odnosno teže za odigrati, zbog svih medijskih napisa pritisaka i kritika koje su ovih dana dobijali zbog poraza protiv Engleske?

"Pa dobro mogu reći da je stvarno Engleska, onako jedna izvanzemaljska sila, nogometna po svemu, po tradiciji i kulturi povijesti i po funkciji kvaliteti koju oni neupitno imaju i po snazi koju imaju statusu. Raspored nas nije pomazio na SP-u, jer smo u prvoj utakmici igrali protiv Engleske i bili konkurentni. Opet kažem, evo, u uvodu sam rekao da je ova utakmica odrađena, tj da smo odradili kako treba i da je pobjeda tu. Hoću reći da je ovo naš trenutak. Volio bih pitati nekog sveznajućeg, sveznajuće, čak nekakvog nazovi potencijalnog, što bi htio biti i izbornik hrvatske reprezentacije, tko može drugačije i tko bi što radio drugačije? Ovo što mi imamo, to je naš trenutak. Imamo igrače koji su zadužili hrvatski nogomet i nijedan trezveni, normalni i zreli, razumni hrvatski trener ne bi mogao drugačije raditi. To je moj stav. Ja sam i dugo u nogometu, znam nogomet i pratim nogomet. Bavio sam se i trenerskim poslom, a ovo što mi imamo, to je to. To je naša generacija, to je naš trenutak, to je naše vrijeme ovih igrača koji su neupitno veliki. Skidamo im šešir, kapu i cipelice, što god. Oni vuku reprezentaciju. Vukli su je, vuku je i sad. Bodrimo ih i želimo da izvuku maksimum iz ovog trenutka. I to što ste spomenuli, ta medijska prozivanja. Jednim dijelom mediji postoje tu da malo isprovociraju i naprave bolje naše igrače i nadam se da su uspjeli u tome i da će nakon ove pobjede biti lakše, da ćemo pobijediti Ganu i biti na turniru sve bolji i bolji".

Cilj je jasan

Unatoč svim izazovima, Smoje je optimist i vjeruje da će se forma momčadi dizati kako turnir bude odmicao. Naglasio je važnost osvajanja tri boda i jasan cilj koji sada stoji pred Vatrenima u odlučujućoj utakmici protiv Gane. Smojina poruka je jasna. Potrebno je trezveno i razumno sagledati situaciju, dati bezrezervnu podršku igračima i stručnom stožeru te s pozitivom dočekati ključne dvoboje. Pobjeda je ostvarena, tri boda su upisana, a sada je sav fokus na Gani i osiguravanju mjesta u idućoj fazi Svjetskog prvenstva.