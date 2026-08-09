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Ronio na više od 20 metara pa mu naglo pozlilo: Poljaku u Medulinu nije bilo spasa

Ronio na više od 20 metara pa mu naglo pozlilo: Poljaku u Medulinu nije bilo spasa
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ Ilustracija

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja

9.8.2026.
13:28
Jaga Komazec
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ Ilustracija
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Pulska policija zaprimila je 7. kolovoza oko 10.45 sati dojavu o muškarcu kojem je pozlilo tijekom ronjenja u medulinskom akvatoriju.

Riječ je o poljskom državljaninu (40) koji je ronio na dubini većoj od 20 metara. Nakon što mu je pozlilo, plovilom je prevezen u Uvalu Polje, gdje su ga pokušali reanimirati, no bez uspjeha.

Muškarac je preminuo, a nad tijelom je naložena obdukcija. Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja.

Pu IstarskaRonilacPreminuoPoljak
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